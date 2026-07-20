Бріжит Макрон і президент Франції відвідали концерт BTS (фото)

73-річну першу леді Франції Бріжит Макрон разом із чоловіком, президентом Емманюелем Макроном, помітили на неофіційному побаченні під час концерту популярного гурту BTS. Відео з подією швидко поширилося в мережі, продемонструвавши яскраві емоції подружжя під час виступу.

На кадрах, знятих глядачами в одній із лож, видно, як перша леді Франції з усмішкою підспівує та активно танцює під хіти гурту. Бріжит Макрон навіть використовувала спеціальний ліхтарик, який є символом фанатської спільноти BTS, періодично піднімаючи його вгору в такт музиці. Коли подружжя з’явилося на великих екранах зали, перша леді почала танцювати ще енергійніше.

Бріджит і Емманюель Макрон на концерті Фото: скриншот

Водночас президент Емманюель Макрон поводився стриманіше: він спокійно спостерігав за шоу, лише іноді підтанцьовуючи в такт, та знімав виступ на свій телефон. Для виходу у світ пара обрала контрастні образи: президент був у класичному діловому костюмі, тоді як Бріжит Макрон віддала перевагу розслабленому стилю, одягнувши джинси, білу футболку та куртку.

Відео дня

Зокрема, президент Франції опублікував відео з концерту на своїй сторінці в Instagram, лаконічно підписавши його: "Ласкаво просимо до Парижа!".

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Який вигляд мала перша леді Франції на зустрічі з королем Таїланду. Для цієї офіційної події, що пройшла у внутрішньому дворику Дому інвалідів, перша леді Франції обрала витончений та ніжний образ у пастельних тонах.

Який вигляд раніше мала Бріжит Макрон, вчителька, що стала дружиною президента Франції.

Крім того, рік тому, коли президентське подружжя збиралося зійти з літака, камери зафіксували, як Бріжит Макрон дала ляпаса своєму чоловікові. Журналіст Paris Match Флоріан Тардіф пропонує можливе пояснення у своїй книзі "(Майже) ідеальна пара".