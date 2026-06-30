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Стиль життя

Модний вихід Бріжит Макрон: який вигляд мала перша леді на зустрічі з королем Таїланду (фото)

стильний образ Бріжит Макрон
Перша леді Франції Бріжит Макрон | Фото: Associated Press

У Парижі відбулася урочиста церемонія привітання короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона та королеви Сутіди, яку очолили президент Франції Емманюель Макрон разом із дружиною. Для цієї офіційної події, що пройшла у внутрішньому дворику Дому інвалідів, перша леді Франції обрала витончений та ніжний образ у пастельних тонах.

Для престижного заходу дружина президента Франції Бріжит Макрон одягла закриту пудрову сукню-футляр довжиною міді з круглим вирізом і рукавами три чверті, витонченість якої підкреслював тонкий пояс із декоративною пряжкою на талії. Кадри з цієї подіії опублікувало видання Gala.

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Бріжит Макрон на церемонії привітання короля Таїланду
Фото: TikTok

Образ Бріжит Макрон під час зустрічі з королем Таїланду

Свій аутфіт дружина президента доповнила замшевими пудровими туфлями-човниками на високих шпильках від її улюбленого бренду Louis Vuitton, що вирізнялися гострими металевими носками. Серед прикрас першої леді були широкий срібний браслет і каблучка, а завершальним штрихом усього луку стали фірмова об’ємна зачіска та виразний макіяж смокі айс.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Крім того, фахівець із читання по губах розповів, що президент Дональд Трамп сказав першій леді Франції на саміті "Великої сімки", коли незвично довго тиснув їй руку.