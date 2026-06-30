Модний вихід Бріжит Макрон: який вигляд мала перша леді на зустрічі з королем Таїланду (фото)

У Парижі відбулася урочиста церемонія привітання короля Таїланду Маха Вачхіралонгкона та королеви Сутіди, яку очолили президент Франції Емманюель Макрон разом із дружиною. Для цієї офіційної події, що пройшла у внутрішньому дворику Дому інвалідів, перша леді Франції обрала витончений та ніжний образ у пастельних тонах.

Для престижного заходу дружина президента Франції Бріжит Макрон одягла закриту пудрову сукню-футляр довжиною міді з круглим вирізом і рукавами три чверті, витонченість якої підкреслював тонкий пояс із декоративною пряжкою на талії. Кадри з цієї подіії опублікувало видання Gala.

Бріжит Макрон на церемонії привітання короля Таїланду Фото: TikTok

Образ Бріжит Макрон під час зустрічі з королем Таїланду

Свій аутфіт дружина президента доповнила замшевими пудровими туфлями-човниками на високих шпильках від її улюбленого бренду Louis Vuitton, що вирізнялися гострими металевими носками. Серед прикрас першої леді були широкий срібний браслет і каблучка, а завершальним штрихом усього луку стали фірмова об’ємна зачіска та виразний макіяж смокі айс.

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Нагадаємо, раніше Фокус писав:

Який вигляд раніше мала Бріжит Макрон, вчителька, що стала дружиною президента Франції.

Рік тому, коли президентське подружжя збиралося зійти з літака, камери зафіксували, як Бріжит Макрон дала ляпаса своєму чоловікові. Журналіст Paris Match Флоріан Тардіф пропонує можливе пояснення у своїй книзі "(Майже) ідеальна пара".

Крім того, фахівець із читання по губах розповів, що президент Дональд Трамп сказав першій леді Франції на саміті "Великої сімки", коли незвично довго тиснув їй руку.