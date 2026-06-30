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Модный выход Брижит Макрон: как выглядела первая леди на встрече с королем Таиланда (фото)

стильный образ Брижит Макрон
Первая леди Франции Брижит Макрон | Фото: Associated Press

В Париже состоялась торжественная церемония приветствия короля Таиланда Маха Вачхиралонгкона и королевы Сутиды, которую возглавили президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой. Для этого официального мероприятия, прошедшего во внутреннем дворике Дома инвалидов, первая леди Франции выбрала изящный и нежный наряд в пастельных тонах.

Для престижного мероприятия супруга президента Франции Брижит Макрон надела закрытое платье-футляр пудрового цвета длиной миди с круглым вырезом и рукавами длиной три четверти, изящество которого подчеркивал тонкий пояс с декоративной пряжкой на талии. Кадры с этого мероприятия опубликовало издание Gala.

образ Брижит Макрон
Брижит Макрон на церемонии приветствия короля Таиланда
Фото: TikTok

Образ Брижит Макрон во время встречи с королём Таиланда

Свой наряд супруга президента дополнила замшевыми туфлями-лодочками пудрового цвета на высоких шпильках от своего любимого бренда Louis Vuitton, которые отличались заостренными металлическими носками. Среди украшений первой леди были широкий серебряный браслет и кольцо, а завершающим штрихом всего образа стали фирменная объемная прическа и выразительный макияж "смоки айс".

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Напомним, ранее "Фокус" писал :

Кроме того, специалист по чтению по губам рассказал, что президент Дональд Трамп сказал первой леди Франции на саммите "Большой семерки", когда необычно долго пожимал ей руку.