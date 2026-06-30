Модный выход Брижит Макрон: как выглядела первая леди на встрече с королем Таиланда (фото)

В Париже состоялась торжественная церемония приветствия короля Таиланда Маха Вачхиралонгкона и королевы Сутиды, которую возглавили президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой. Для этого официального мероприятия, прошедшего во внутреннем дворике Дома инвалидов, первая леди Франции выбрала изящный и нежный наряд в пастельных тонах.

Для престижного мероприятия супруга президента Франции Брижит Макрон надела закрытое платье-футляр пудрового цвета длиной миди с круглым вырезом и рукавами длиной три четверти, изящество которого подчеркивал тонкий пояс с декоративной пряжкой на талии. Кадры с этого мероприятия опубликовало издание Gala.

Брижит Макрон на церемонии приветствия короля Таиланда Фото: TikTok

Образ Брижит Макрон во время встречи с королём Таиланда

Свой наряд супруга президента дополнила замшевыми туфлями-лодочками пудрового цвета на высоких шпильках от своего любимого бренда Louis Vuitton, которые отличались заостренными металлическими носками. Среди украшений первой леди были широкий серебряный браслет и кольцо, а завершающим штрихом всего образа стали фирменная объемная прическа и выразительный макияж "смоки айс".

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Напомним, ранее "Фокус" писал :

Как раньше выглядела Брижит Макрон, учительница, ставшая супругой президента Франции.

Год назад, когда президентская чета собиралась выйти из самолета, камеры запечатлели, как Брижит Макрон дала пощечину своему мужу. Журналист Paris Match Флориан Тардиф предлагает возможное объяснение в своей книге "(Почти) идеальная пара".

Кроме того, специалист по чтению по губам рассказал, что президент Дональд Трамп сказал первой леди Франции на саммите "Большой семерки", когда необычно долго пожимал ей руку.