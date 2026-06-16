Необычное рукопожатие: стало известно о чем говорили Трамп и Брижит Макрон

Специалист по чтению по губам раскрыл, что президент Дональд Трамп сказал первой леди Франции на саммите "Большой семерки", когда необычно долго пожимал ей руку. Обычно фирменным рукопожатием, которое уже назвали "перетягиванием каната" президент США одаривает мужчин.

16 июня президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит Макрон приветствовали Дональда Трампа на украшенной для саммита G7 сцене для фотосессии перед рабочим ужином. Но внимание журналистов привлекло необычно долгое общение президента США и первой леди, пишет Daily Mail.

Странное рукопожатие Трампа и первой леди обсуждают журналисты

Брижит Макрон и Трамп тепло обнялись, и президент США поцеловал ее в обе щеки — типичное приветствие во многих европейских странах.

Но поцелуи и короткие объятия не привлекли внимания; внимание привлекло примерно 14-секундное рукопожатие.

"Я готов к сегодняшнему вечеру", — сказал Трамп президенту Макрону, как утверждает специалистка по чтению по губам Никола Хиклинг.

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Взяв за руку президента Франции Эммануэля Макрона, Дональд Трамп крепко потянул и сжал ее, после чего довольно буднично произнес: "С удовольствием".

Брижит Макрон Трамп поприветствовал более тепло, сказав: "Привет, дорогая", на что она ответила: "С днем ​​рождения".

Примечательно, но эксперт по языку тела Джуди Джеймс отметила, что Эмманюэль Макрон почувствовал себя в этот момент несколько не у дел и попытался привлечь внимание своего гостя из США.

"Макрон похлопал Трампа по руке в знак дружбы и, казалось, хотел принять участие в этом ритуале сближения, но Трамп проскользнул мимо него и обратился к Брижит с гораздо более теплым проявлением привязанности, раскинув руки", — рассказала эксперт по языку тела.

А журналист Аарон Рупар сравнил рукопожатие Трампа и Брижит с перетягиванием каната.

Дональд Трамп долго жал руку Брижит Макрон Фото: Скриншот

"Когда Макрон направился к палатке, чтобы проводить Трампа, тот держал Брижит за руку и даже ушел, держась за ее руку, в то время как Макрон остался позади", — отметил Джеймс.

Трамп неоднократно говорил о президенте Франции и его супруге, постоянно вспоминая, как Брижит однажды ударила президента Макрона по лицу перед телекамерами.

"Я позвонил во Францию, Макрон, жена которого крайне плохо с ним обращается, все еще восстанавливается после удара в челюсть", —комментировал Трамп вирусный видеоролик прошлого года, на котором французский президент получил пощечину.

Позже президент Франции заявил, что слова Трампа "не были изящными и не соответствовали ожиданиям".

А в апреле Дональд Трамп защищал Брижит Макрон от сторонников движения MAGA, распространявших конспирологические теории о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

"Сумасшедшая» Кэндис Оуэнс обвиняет уважаемую первую леди Франции в том, что она мужчина. Честно говоря, на мой взгляд, первая леди Франции гораздо красивее Кэндис, разница просто огромная!" – говорил Трамп.

В прошлом году чета Макрон подала иск о клевете против Оуэнс из-за ее безосновательных утверждений о том, что Брижит может быть мужчиной.

Напомним, ранее журналист написал книгу о президенте Франции и раскрыл некоторые предполагаемые тайны Елисейского дворца. Так, он утверждает, что Брижит Макрон очень ревнива.

Саму Брижит Макрон особенно задели утверждения о том, что она родилась мужчиной, и что она и ее старший брат, Жан-Мишель Тронье, — один и тот же человек. Слухи были запущены в 2021 году интернет-троллями.