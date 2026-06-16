Незвичайне рукостискання: стало відомо, про що розмовляли Трамп і Бріжит Макрон

Фахівець із читання по губах розповів, що президент Дональд Трамп сказав першій леді Франції на саміті "Великої сімки", коли незвично довго тиснув їй руку. Зазвичай своїм фірмовим рукостисканням, яке вже назвали "перетягуванням каната", президент США обдаровує чоловіків.

16 червня президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит Макрон привітали Дональда Трампа на сцені, прикрашеній до саміту G7, для фотосесії перед робочою вечерею. Однак увагу журналістів привернуло незвично тривале спілкування президента США та першої леді, пише Daily Mail.

Журналісти обговорюють дивне рукостискання Трампа та першої леді

Бріжит Макрон і Трамп тепло обійнялися, а президент США поцілував її в обидві щоки — це типове вітання у багатьох європейських країнах.

Але поцілунки та короткі обійми не привернули уваги; увагу привернуло рукостискання, яке тривало приблизно 14 секунд.

"Я готовий до сьогоднішнього вечора", — сказав Трамп президенту Макрону, як стверджує фахівчиня з читання по губах Нікола Хіклінг.

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Взявши за руку президента Франції Еммануеля Макрона, Дональд Трамп міцно потягнув її й стиснув, після чого досить буденно сказав: "Із задоволенням".

Трамп привітав Бріжит Макрон більш тепло, сказавши: "Привіт, люба", на що вона відповіла: "З днем народження".

Цікаво, що експертка з мови тіла Джуді Джеймс зазначила, що Емманюель Макрон у цей момент відчув себе дещо не до справи й спробував привернути увагу свого гостя зі США.

"Макрон поплескав Трампа по руці на знак дружби і, здавалося, хотів взяти участь у цьому ритуалі зближення, але Трамп прослизнув повз нього і звернувся до Бріжит із набагато теплішим проявом прихильності, розкинувши руки", — розповіла експертка з мови тіла.

А журналіст Аарон Рупар порівняв рукостискання Трампа та Бріжит із перетягуванням каната.

Дональд Трамп довго тиснув руку Бріжит Макрон Фото: Скриншот

"Коли Макрон попрямував до намету, щоб провести Трампа, той тримав Бріжит за руку і навіть пішов, тримаючись за її руку, тоді як Макрон залишився позаду", — зазначив Джеймс.

Трамп неодноразово згадував про президента Франції та його дружину, постійно нагадуючи, як Бріжит одного разу вдарила президента Макрона по обличчю перед телекамерами.

"Я зателефонував до Франції. Макрон, дружина якого вкрай погано з ним поводиться, досі відновлюється після удару в щелепу", — прокоментував Трамп вірусний відеоролик минулого року, на якому французький президент отримав ляпаса.

Пізніше президент Франції заявив, що слова Трампа "не були витонченими і не відповідали очікуванням".

А у квітні Дональд Трамп захищав Бріжит Макрон від прихильників руху MAGA, які поширювали конспірологічні теорії про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком.

"Божевільна" Кендіс Оуенс звинувачує шановану першу леді Франції в тому, що вона — чоловік. Чесно кажучи, на мій погляд, перша леді Франції набагато красивіша за Кендіс, різниця просто колосальна!" — сказав Трамп.

Минулого року подружжя Макронів подало позов про наклеп проти Оуенс через її безпідставні твердження про те, що Бріжит може бути чоловіком.

Нагадаємо, раніше журналіст написав книгу про президента Франції та розкрив деякі ймовірні таємниці Єлисейського палацу. Так, він стверджує, що Бріжит Макрон дуже ревнива.

Саму Бріжит Макрон особливо зачепили твердження про те, що вона народилася чоловіком і що вона та її старший брат, Жан-Мішель Троньє, — одна й та сама людина. Ці чутки поширили в 2021 році інтернет-тролі.