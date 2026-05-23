Ревнива мадам Макрон: журналіст розкрив таємниці Єлисейського палацу

Згідно із захопливою новою книгою журналіста Флоріана Тардіфа, шлюб президента Франції Емманюеля Макрона сповнений пристрастей. А його дружина ретельно контролює тих, хто працюватиме з її чоловіком.

Книжка "Un Couple (Presque) Parfait", що означає "Майже ідеальна пара", наразі доступна лише французькою мовою. Але її вже розбирають ЗМІ по всьому світу. Її автор, Флоріан Тардіф, молодий кореспондент з політичних питань у Paris Match, розповів про проблеми у шлюбі 73-річної Бріжит Макрон та 48-річного Еммануеля Макрона, утім, раніше Тардіфа вже звинувачували у наклепі, пише Daily Mail.

Минулого року під час приватного обіду 73-річна Бріжит Макрон нібито сказала друзям: "Я боюся. Боюся, що, зробивши все це, він мене кине".

Тардіф стверджує, що тривоги і ревнощі мадам Макрон сумно відомі в стінах Єлисейського палацу, офіційної резиденції глави держави Франції.

Її чоловікові Емманюелю, який на 25 років молодший за неї, під час його перебування на посаді президента приписували романтичні стосунки з цілою низкою ймовірних коханців, як чоловіків, так і жінок. Та Макрон неодноразово стверджував, що це безпідставні плітки та пересуди світової преси.

Чутки розгорнулися з новою силою, коли торік Бріжит Макрон зняли на відео, коли вона дала ляпаса своєму чоловікові на борту президентського літака, коли він приземлився у В'єтнамі.

Точні причини інциденту залишалися нез'ясованими, але у своїй книжці Флоріан Тардіф стверджує, що вся річ у тім, що Бріжит Макрон знайшла на телефоні свого чоловіка листування з іранською акторкою Гольшифте Фарахані. Фарахані, 42-річна акторка, яка народилася в Тегерані, зараз живе у вигнанні після того, як відмовилася носити хіджаб під час зйомок у зарубіжних фільмах.

Тардіф пише: "Бріжит зачепив не стільки зміст повідомлення, скільки те, що воно мало на увазі: можливість".

"Двері прочинилися, відкриваючи світ, який, як їй здавалося, вона контролювала. Нічого відчутного, нічого по-справжньому поганого, але однієї думки про те, що він міг існувати, було достатньо. "Вона відчувала себе стертою з історії, — сказала близька подруга мадам Макрон. — І її місце зайняла набагато молодша жінка", — сказано в книзі.

Ім'я актриси також могло викликати побоювання. Тардіф пише: "Одне її ім'я звучить як табу. У перській мові gol означає "квітка", а shifteh — "закоханий": "Квітка кохання".

За словами іншого джерела, Макрона познайомив з пані Фарахані журналіст, і президент "вважав її красивою і зробив їй комплімент". Він надсилав їй повідомлення, зокрема одне, в якому нібито йшлося: "Ви чудові".

Тардіф пише безжально: "Бріжит Макрон завжди знала, що жінки — хижачки... і саме тому вона ставиться до них з побоюванням. Це, безсумнівно, сприяло тому, що президента здебільшого оточують чоловіки".

Аналіз списку призначенців Макрона з моменту його приходу до влади дев'ять років тому підтверджує цю точку зору.

Із семи призначених ним прем'єр-міністрів тільки одна — поважна Елізабет Борн — була жінкою, і вона протрималася на цій посаді менше двох років.

Тардіф називає Борн "залежною від дієтичної коли і патологічною вейперкою, яка від самого початку розуміла, що вона тут лише для того, щоб поставити галочку".

Журналіст розповідає, що перша леді Франції часто просила подивитися фотографії жінок, які подавали заявки на роботу в Єлисейському палаці. Якщо їй щось не подобалося, що роботу кандидатка не отримувала.

У книзі Тардіф називає Бріжит Макрон дуже ревнивою

"Цього було достатньо, щоб вирішити долю жінки ще до того, як її кандидатуру розглянули. Вона дуже ревнива", — пише Тардіф.

Тардіф описує, як у Єлисейському палаці, завжди повному амбітних кар'єристів і де таємні пристрасні зустрічі — звична справа, постійно пліткують.

Він розповів, що 2020 року Бріжит запідозрила приголомшливо вродливу стажерку у спробі спокусити її чоловіка. Співробітники прозвали молоду жінку "Шехерезадою" на честь міфічної оповідачки з "Тисячі й однієї ночі". Охоплена ревнощами і переконана в тому, що президента переслідує "хижачка", мадам Макрон доручила звільнити дівчину.

Інсайдер сказав Тардіфу, що вони "діяли досить швидко", щоб "захистити президентське подружжя".

Тардіф стверджує, що три роки по тому Бріжит Макрон також "позбулася ще одного радника" — цього разу жінки років тридцяти, яка "створила собі репутацію пожирачки чоловіків і, замість того, щоб заперечувати це, всіляко це підкреслювала".

Однак дехто стверджує, що шлюб подружжя Макрон і зовсім фіктивний, оскільки президент Франції нібито віддає перевагу чоловікам. Емманюелю Макрону навіть довелося зробити заяву, ледь вступивши на посаду президента.

"У Александра Беналли ніколи не було ядерних кодів! Беналла ніколи не був моїм коханцем!" — сказав він, коментуючи чутки про роман зі своїм охоронцем.

Історія Бріжит і Емманюеля Макрона скандальна і без усяких книжок. Відомо, що коли вони познайомилися, 40-річна Бріжит була одружена, викладала театральне мистецтво і виховувала трьох маленьких дітей, а Макрону було 15 років.

Пізніше мадам Макрон визнала, що романтичні стосунки "з таким юним хлопчиком були нищівними", особливо в згуртованій католицькій громаді, де люди "ніколи не перестають пліткувати".

Пара нарешті одружилася 2007 року, за десять років до того, як Макрон несподівано виграв президентські вибори у Франції як незалежний кандидат.

Їхній шлюб завжди був предметом неприємних спекуляцій, а Бріжит Макрон часто зображували як материнську фігуру для свого чоловіка.

Нагадаємо, Бріжит Макрон особливо зачепили твердження про те, що вона народилася чоловіком, і що вона та її старший брат, Жан-Мішель Троньє, — одна й та сама людина. Чутки були запущені 2021 року інтернет-тролями.

Раніше перша леді Франції Бріжит Макрон розповіла про зміни, які відбулися з нею за роки життя поруч із президентом. Вона зізналася, що цей досвід вплинув на її емоційний стан і зробив її більш песимістичною.