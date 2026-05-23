Ревнивая мадам Макрон: журналист раскрыл тайны Елисейского дворца

Согласно захватывающей новой книге журналиста Флориана Тардифа, брак президента Франции Эмманюэля Макрона наполнен страстями. А его супруга тщательно контролирует тех, кто будет работать с ее мужем.

Книга "Un Couple (Presque) Parfait", что означает "Почти идеальная пара" в настоящее время доступна только на французском языке. Но ее уже разбирают СМИ по всему миру. Ее автор, Флориан Тардиф, молодой корреспондент по политическим вопросам в Paris Match, рассказал о проблемах в браке 73-летней Брижит Макрон и 48-летним Эмманюэля Макрона, впрочем, ранее Тардифа уже обвиняли в клевете, пишет Daily Mail.

В прошлом году во время частного обеда 73-летняя Брижит Макрон якобы сказала друзьям: "Я боюсь. Боюсь, что, сделав все это, он меня бросит".

Тардиф утверждает, что тревоги и ревность мадам Макрон печально известны в стенах Елисейского дворца, официальной резиденции главы государства Франции .

Ее мужу Эмманюэлю, который на 25 лет моложе ее, во время его пребывания на посту президента приписывали романтические отношения с целым рядом предполагаемых любовников, как мужчин, так и женщин. И Макрон неоднократно утверждал, что это безосновательные сплетни и пересуды мировой прессы.

Слухи развернулись с новой силой, когда в прошлом году Брижит Макрон засняли на видео, когда она дала пощечину своему мужу на борту президентского самолета, когда он приземлился во Вьетнаме.

Точные причины инцидента оставались невыясненными, но в своей книге Флориан Тардиф утверждает, что все дело в том, что Брижит Макрон нашла на телефоне своего мужа переписку с иранской актрисой Гольшифте Фарахани. Фарахани, 42-летняя актриса, родившаяся в Тегеране, сейчас живет в изгнании после того, как отказалась носить хиджаб во время съемок в зарубежных фильмах.

Тардиф пишет: "Брижит задело не столько содержание сообщения, сколько то, что оно подразумевало: возможность".

"Дверь приоткрылась, открывая мир, который, как ей казалось, она контролировала. Ничего осязаемого, ничего по-настоящему предосудительного, но одной мысли о том, что он мог существовать, было достаточно. "Она чувствовала себя стертой из истории, — сказала близкая подруга мадам Макрон. — И ее место заняла гораздо более молодая женщина", — сказано в книге.

Имя актрисы также могло вызывать опасения. Тардиф пишет: "Одно ее имя звучит как табу. В персидском языке gol означает "цветок", а shifteh — "влюбленный": "Цветок любви".

По словам другого источника, Макрона познакомил с госпожой Фарахани журналист, и президент "считал ее красивой и сделал ей комплимент". Он отправлял ей сообщения, в том числе одно, в котором якобы говорилось: "Вы великолепны".

Тардиф пишет безжалостно: "Брижит Макрон, всегда знала, что женщины — хищницы… и именно поэтому она относится к ним с опаской. Это, несомненно, способствовало тому, что президента в основном окружают мужчины".

Анализ списка назначенцев Макрона с момента его прихода к власти девять лет назад подтверждает эту точку зрения.

Из семи назначенных им премьер-министров только одна – почтенная Элизабет Борн – была женщиной, и она продержалась на этом посту менее двух лет.

Тардиф называет Борн "зависимой от диетической колы и патологической вейпершей, которая с самого начала понимала, что она здесь лишь для того, чтобы поставить галочку".

Журналист рассказывает, что первая леди Франции часто просила посмотреть фотографии женщин, которые подавали заявки на работу в Елисейском дворце. Если ей что-то не нравилось, что работу кандидатка не получала.

В книге Тардиф называет Брижит Макрон очень ревнивой

"Этого было достаточно, чтобы решить судьбу женщины еще до того, как ее кандидатуру рассмотрели. Она очень ревнива", — пишет Тардиф.

Тардиф описывает, как в Елисейском дворце, всегда полном амбициозных карьеристов и где тайные страстные встречи — обычное дело, постоянно сплетничают.

Он рассказал, что в 2020 году Брижит заподозрила потрясающе красивую стажерку в попытке соблазнить ее мужа. Сотрудники прозвали молодую женщину "Шехерезадой" в честь мифической рассказчицы из "Тысячи и одной ночи". Охваченная ревностью и убежденная в том, что президента преследует "хищница", мадам Макрон поручила уволить девушку.

Инсайдер сказал Тардифу, что они "действовали довольно быстро", чтобы "защитить президентскую чету".

Тардиф утверждает, что три года спустя Брижит Макрон также "избавилась от еще одного советника" — на этот раз женщины лет тридцати, которая "создала себе репутацию пожирательницы мужчин и, вместо того чтобы отрицать это, всячески это подчеркивала".

Однако некоторые утверждают, что брак четы Макрон и вовсе фиктивный, так как президент Франции якобы предпочитает мужчин. Эмманюэлю Макрону даже пришлось сделать заявление, едва вступив в должность президента.

"У Александра Беналлы никогда не было ядерных кодов! Беналла никогда не был моим любовником!" – сказал он, комментируя слухи о романе со своим телохранителем.

История Брижит и Эмманюэля Макрона скандальна и без всяких книг. Известно, что когда они познакомились, 40-летняя Брижит была замужем, преподавала театральное искусство и воспитывала троих маленьких детей, а Макрону было 15 лет.

Позже мадам Макрон признала, что романтические отношения "с таким юным мальчиком были сокрушительными", особенно в сплоченной католической общине, где люди "никогда не перестают сплетничать".

Пара наконец поженилась в 2007 году, за десять лет до того, как Макрон неожиданно выиграл президентские выборы во Франции в качестве независимого кандидата.

Их брак всегда был предметом неприятных спекуляций, а Брижит Макрон часто изображали как материнскую фигуру для своего мужа.

Напомним, Брижит Макрон особенно задели утверждения о том, что она родилась мужчиной, и что она и ее старший брат, Жан-Мишель Тронье, — один и тот же человек. Слухи были запущены в 2021 году интернет-троллями.

Ранее первая леди Франции Брижит Макрон рассказала об изменениях, которые произошли с ней за годы жизни рядом с президентом. Она призналась, что этот опыт повлиял на ее эмоциональное состояние и сделал ее более пессимистичной.