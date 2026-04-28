"Видела темноту мира и зло": Брижит Макрон призналась, как президентство мужа изменило ее жизнь

Первая леди Франции Брижит Макрон в интервью рассказала об изменениях, которые произошли с ней за годы жизни рядом с президентом. Она призналась, что этот опыт повлиял на ее эмоциональное состояние и сделал ее более пессимистичной.

В интервью газете La Tribune Dimanche рассказала, что время, проведенное на этом посту, сделало ее более грустной и циничной. Как цитирует ее слова издание The Telegraph, почти десять лет в роли жены президента существенно изменили ее внутреннее состояние и восприятие мира.

Она призналась, что период президентства ее мужа Эммануэля Макрона открыл ей совсем другую реальность — с ее "темными сторонами", жестокостью и недобропорядочностью людей, которые, по ее словам, стали для нее более очевидными с годами.

"Раньше у меня была нормальная жизнь, дети, работа, взлеты и падения, как и у всех остальных", — пояснила она.

Кроме того, Брижит Макрон подчеркнула, что до политической карьеры мужа она жила обычной жизнью: работала, воспитывала детей, имела привычный быт и не находилась под таким постоянным давлением публичности. Однако последнее десятилетие полностью изменило ее повседневность и ощущение времени — оно, по ее словам, прошло очень быстро, но оставило значительный эмоциональный след.

Она также добавила, что теперь у нее чаще появляются моменты внутреннего пессимизма, которых раньше почти не было, и иногда ей сложнее сохранять тот легкий взгляд на жизнь, который был в прошлом.

"Вот, эти 10 лет пролетели так быстро. Они были такими насыщенными. Я видела темноту мира, глупость, зло. Иногда мне трудно видеть голубое небо. У меня бывают моменты пессимизма, которых раньше не было", — сказала супруга президента Франции.

Как добавляет издание, ее слова прозвучали на фоне недавних заявлений Эммануэля Макрона, который сообщил, что не планирует продолжать политическую карьеру после завершения президентского срока. Он также признал, что годы на посту заставили его по-другому посмотреть как на свои достижения, так и на ошибки.

Напомним, что в апреле президент США Дональд Трамп высмеял главу Франции Эмманюэля Макрона, напомнив о пощечине, которую тот получил почти год назад от жены Брижит Макрон.

Впоследствии Макрон раскритиковал высказывания Трампа о том, что якобы президента Франции бьет жена, назвав такие заявления невежливыми и неуместными. Он также отметил, что не считает нужным отвечать на подобные комментарии.