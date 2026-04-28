"Бачила темряву світу і зло": Бріжит Макрон зізналася, як президентство чоловіка змінило її життя

Перша леді Франції Бріжит Макрон в інтерв’ю розповіла про зміни, які відбулися з нею за роки життя поруч із президентом. Вона зізналася, що цей досвід вплинув на її емоційний стан і зробив її більш песимістичною.

В інтерв’ю газеті La Tribune Dimanche розповіла, що час, проведений на цій посаді, зробив її більш сумною та цинічною. Як цитує її слова видання The Telegraph, майже десять років у ролі дружини президента істотно змінили її внутрішній стан і сприйняття світу.

Вона зізналася, що період президентства її чоловіка Еммануеля Макрона відкрив їй зовсім іншу реальність — із її "темними сторонами", жорстокістю та недоброчесністю людей, які, за її словами, стали для неї більш очевидними з роками.

"Раніше в мене було нормальне життя, діти, робота, злети і падіння, як і в усіх інших", — пояснила вона.

Крім того, Бріжит Макрон наголосила, що до політичної кар’єри чоловіка вона жила звичайним життям: працювала, виховувала дітей, мала звичний побут і не перебувала під таким постійним тиском публічності. Однак останнє десятиліття повністю змінило її щоденність і відчуття часу — воно, за її словами, пройшло дуже швидко, але залишило значний емоційний слід.

Вона також додала, що тепер у неї частіше з’являються моменти внутрішнього песимізму, яких раніше майже не було, і іноді їй складніше зберігати той легкий погляд на життя, який був у минулому.

"Ось, ці 10 років пролетіли так швидко. Вони були такими насиченими. Я бачила темряву світу, дурість, зло. Іноді мені важко бачити блакитне небо. У мене бувають моменти песимізму, яких раніше не було", — сказала дружина президента Франції.

Як додає видання, її слова прозвучали на тлі нещодавніх заяв Еммануеля Макрона, який повідомив, що не планує продовжувати політичну кар’єру після завершення президентського терміну. Він також визнав, що роки на посаді змусили його по-іншому подивитися як на свої досягнення, так і на помилки.

Нагадаємо, що у квітні президент США Дональд Трамп висміяв главу Франції Емманюеля Макрона, нагадавши про ляпас, який той отримав майже рік тому від дружини Бріжит Макрон.

Згодом Макрон розкритикував висловлювання Трампа про те, що нібито президента Франції б’є дружина, назвавши такі заяви неввічливими та недоречними. Він також зазначив, що не вважає за потрібне відповідати на подібні коментарі.