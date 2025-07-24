Эмманюэль Макрон подает в суд на "журналистку": та утверждает, что Брижит была мужчиной

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его жена Брижит подали иск о клевете в американский суд против блогерши Кэндис Оуэнс, которая распространяла неподтвержденную информацию о смене пола первой леди и их семейных отношениях.

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В Высший суд штата Делавэр (США) подан иск, в котором Макроны обвиняют американскую блогершу и подкастера Кэндис Оуэнс в ведении "кампании глобального унижения" с целью продвижения своего подкаста и расширения фан-базы. Детали этого дела раскрывает Reuters.

По словам истцов, Оуэнс распространяла ложные заявления о том, что 72-летняя Брижит Макрон родилась под именем Жан-Мишель Троньо — так зовут старшего брата первой леди Франции.

Детали иска

В иске отмечается, что Оуэнс "препарировала" внешний вид Макронов, их брак, друзей, семью и личную историю — перекручивая все это в гротескный рассказ, предназначенный для унижений. "Результатом является неустанная травля в мировом масштабе", — пишут они.

Брижит Макрон общается с Еленой Зеленской Фото: Getty

В своем подкасте блогерша ответила на обвинения: По ее словам, иск переполнен фактическими неточностями, и является частью стратегии для очернения ее репутации. Представитель Оуэнс назвал сам иск попыткой ее затравить после того, как Брижит Макрон отклонила неоднократные просьбы об интервью: "Это иностранное правительство, которое атакует права первой поправки американского независимого журналиста".

Позиция Макронов

В совместном заявлении, обнародованном адвокатами, Макроны объяснили свою мотивацию. "Клевета госпожи Оуэнс явно разработана для преследования и причинения боли нам и нашим семьям, а также для привлечения внимания и скандальной славы. Мы дали ей все шансы отказаться от этих утверждений, но она отказалась", — отмечают они.

Иск сосредотачивается на восьмисерийном подкасте Becoming Brigitte, который набрал более 2,3 миллиона просмотров на YouTube. Там говорится о том, что Брижит "украла чужую личность", сменила пол, а также занимается инцестом.

Брижит Макрон упрекают в том, что она была мужчиной Фото: Getty Images

Кроме того, в заявлении обсуждаются обстоятельства знакомства Макронов, когда нынешний 47-летний президент был учеником средней школы, а Брижит работала учительницей. Документ свидетельствует, что их отношения "оставались в рамках закона".

Действительно ли Брижит меняла пол?

Информация о поле Брижит Макрон начали появляться в 2021 году. Тема обсуждалась в популярных подкастах Такера Карлсона и Джо Рогана, которые имеют много консервативных последователей.

В сентябре Брижит выиграла дело во французском суде против двух женщин, которые распространяли слухи о ее поле. Однако апелляционный суд отменил это решение. Первая леди после этого подала апелляцию в высший суд Франции.

Первая леди Франции на официальном приеме Фото: Getty Images

Оуэнс имеет более 6,9 миллиона подписчиков в X и более 4,5 миллиона подписчиков на YouTube, что делает ее одной из самых влиятельных праворадикальных блогерш в США.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Эмманюэль Макрон ранее опровергал слухи о том, что его жена — трансгендер.

Между тем автор ультраправого журнала Faits et Documents Наташа Рей также заявила, что мадам Макрон родилась мужчиной и сменила пол.

Британские журналисты позже нашли детские фотографии Бриджит Макрон.