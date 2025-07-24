Емманюель Макрон подає до суду на "журналістку": та стверджує, що Бріжит була чоловіком

Президент Франції Емманюель Макрон та його дружина Бріжит подали позов про наклеп в американському суді проти блогерки Кендіс Оуенс, яка поширювала неперевірені твердження про стать першої леді та їхні сімейні стосунки.

Related video

У Вищий суд штату Делавер (США) подано позов, у якому подружжя Макронів звинувачує американську блогерку та подкастерку Кендіс Оуенс у веденні "кампанії глобального приниження" з метою просування свого подкасту та розширення фан-бази. Деталі цієї справи розкриває Reuters.

За словами позивачів, Оуенс поширювала неправдиві заяви про те, що 72-річна Бріжит Макрон народилася під ім'ям Жан-Мішель Троньо — так звуть старшого брата першої леді Франції.

Деталі позову

У позовній заяві зазначається, що Оуенс "препарувала" зовнішній вигляд подружжя Макронів, їхній шлюб, друзів, сім'ю та особисту історію — перекручуючи все це в гротескну розповідь, призначену для принижень. "Результатом є невпинне цькування у світовому масштабі", — пишуть вони.

Бріжит Макрон спілкується з Оленою Зеленською Фото: Getty

У своєму подкасті блогерка відповіла на звинувачення: За її словами, позов переповнений фактичними неточностями, і є частиною стратегії для очорнення її репутації. Представник Оуенс назвав сам позов спробою її зацькувати після того, як Бріжит Макрон відхилила неодноразові прохання про інтерв'ю: "Це іноземний уряд, який атакує права першої поправки американського незалежного журналіста".

Позиція Макронів

У спільній заяві, оприлюдненій адвокатами, Макрони пояснили свою мотивацію. "Наклеп пані Оуенс явно розроблений для переслідування та завдання болю нам і нашим сім'ям, а також для привернення уваги та скандальної слави. Ми дали їй усі шанси відмовитися від цих тверджень, але вона відмовилася", — зазначають вони.

Позов зосереджується на восьмисерійному подкасті Becoming Brigitte, який набрав понад 2,3 мільйона переглядів на YouTube. Там йдеться про те, що Бріжит "вкрала чужу особистість", змінила стать, а також займається інцестом.

Бріжит Макрон закидають, що вона була чоловіком Фото: Getty Images

Крім того, у позовній заяві обговорюються обставини знайомства Макронів, коли нинішній 47-річний президент був учнем середньої школи, а Бріжит працювала вчителькою. Документ засвідчує, що їхні стосунки "залишалися в межах закону".

Чи справді Бріжит міняла стать?

Інформація щодо статі Бріжит Макрон почали з'являтися у 2021 році. Тема обговорювалася в популярних подкастах Такера Карлсона та Джо Рогана, які мають багато консервативних послідовників.

У вересні Бріжит виграла справу у французькому суді проти двох жінок, які поширювали чутки про її стать. Однак апеляційний суд скасував це рішення. Перша леді після цього подала апеляцію до найвищого суду Франції.

Перша леді Франції на офіційному прийомі Фото: Getty Images

Оуенс має понад 6,9 мільйона підписників у X та понад 4,5 мільйона підписників на YouTube, що робить її однією з найбільш впливових праворадикальних блогерок у США.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Емманюель Макрон раніше спростовував чутки про те, що його дружина — трансгендер.

Тим часом автор ультраправого журналу Faits et Documents Наташа Рей також заявила, що мадам Макрон народилася чоловіком і змінила стать.

Британські журналісти пізніше знайшли дитячі фотографії Бріджит Макрон.