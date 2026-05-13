Пощечина Макрону от жены: причиной гнева первой леди могла стать известная актриса, — журналист

Год назад, когда президентская чета собиралась сойти с самолета, камеры запечатлели, как Брижит Макрон дала пощечину своему мужу. Журналист Paris Match Флориан Тардиф предлагает возможное объяснение в своей книге "(Почти) идеальная пара".

Книга появилась на прилавках 13 мая и в ней Тардиф предполагает, почему первая леди Франции отвесила пощечину Эмманюэлю Макрону сразу после приземления в Вьетнаме, пишет Le Parisien.

Год спустя этот жест продолжает вызывать бурные дискуссии. В мае 2025 года СМИ ожидали на взлетной полосе прибытия Эмманюэля Макрона и его жены Брижит Макрон в Ханой, Вьетнам. Когда открылась дверь президентского самолета, камеры запечатлели жест первой леди: видно, как она отталкивает Эммануэля Макрона рукой от своего лица, жест, который можно было бы истолковать как пощечину.

После первоначального предположения, что это видео было сгенерировано искусственным интеллектом, окружение президента отрицало какие-либо семейные ссоры, утверждая, что это всего лишь обычная "перепалка" пары . Но новый сценарий предлагает журналист Paris Match Флориан Тардиф.

По словам его источников, президент Франции на протяжении нескольких месяцев поддерживал "платонические отношения" с иранской актрисой Гольшифте Фарахани.

Иранская дива, котоаря могла стать причиной ссоры четы Макрон Фото: Соцсети

"Об этом мне неоднократно говорили близкие к ним люди", — заявил Флориан Тардиф 13 мая в эфире радио RTL. По словам его источников, в некоторых сообщениях Макрон и Фархани даже писали друг другу: "Ты мне очень нравишься".

Эта ситуация "привела к напряженности в отношениях пары, в результате чего эта личная сцена стала достоянием общественности", — пояснил Тардиф, имея в виду "довольно серьезный" спор в самолете по прибытии во Вьетнам. Сообщается, что ссора началась, когда Брижит Макрон прочитала сообщение от Гольшифте Фарахани на телефоне своего мужа.

Окружение Брижит Макрон в комментарии газете Le Parisien опровергло информацию о связи этого жеста с иранской актрисой и заявило, что первая леди никогда не проверяет телефон своего мужа.

"Брижит Макрон категорически опровергла это утверждение непосредственно автору 5 марта, уточнив, что она никогда не смотрит в мобильный телефон своего мужа", — сказано в объяснении.

На момент публикации видео окружение президентской четы уже опровергло какие-либо слухи.

"Это был момент, когда президент и его жена в последний раз расслаблялись перед началом поездки и шутили", — прокомментировал близкий соратник Эмманюэля Макрона.

"Он любит шутить над своей женой перед такими моментами, когда они собираются начать официальное мероприятие. И она всегда так реагирует", — поделился другой, утверждая, что пара привыкла к таким шутливым моментам.

"Мы с женой просто шутили, как это часто бывает", — заявил тогда Эмманюэль Макрон и опроверг любые семейные ссоры: "Всем нужно успокоиться".

Напомним, пощечина Макрону вызвала большой резонанс в мире. Ее обсуждали даже первые лица государств. Например, Дональд Трамп часто упоминал о том, что президента Франции "бьет жена".

А известный таролог предположила, что причиной пощечины стал конфликт, который давно назревал между супругами.