Ляпас Макрону від дружини: причиною гніву першої леді могла стати відома актриса, — журналіст

Рік тому, коли президентське подружжя збиралося зійти з літака, камери зафіксували, як Бріжит Макрон дала ляпаса своєму чоловікові. Журналіст Paris Match Флоріан Тардіф пропонує можливе пояснення у своїй книзі "(Майже) ідеальна пара".

Книжка з'явилася на прилавках 13 травня і в ній Тардіф припускає, чому перша леді Франції відважила ляпаса Емманюелю Макрону відразу після приземлення у В'єтнамі, пише Le Parisien.

Рік потому цей жест продовжує викликати бурхливі дискусії. У травні 2025 року ЗМІ очікували на злітній смузі прибуття Емманюеля Макрона і його дружини Бріжит Макрон у Ханой, В'єтнам. Коли відчинилися двері президентського літака, камери зафіксували жест першої леді: видно, як вона відштовхує Еммануеля Макрона рукою від свого обличчя, жест, який можна було б витлумачити як ляпас.

Після початкового припущення, що це відео було згенеровано штучним інтелектом, оточення президента заперечувало будь-які сімейні сварки, стверджуючи, що це всього лише звичайна "перепалка" пари. Але новий сценарій пропонує журналіст Paris Match Флоріан Тардіф.

За словами його джерел, президент Франції протягом кількох місяців підтримував "платонічні стосунки" з іранською акторкою Гольшифте Фарахані.

Іранська діва, яка могла стати причиною сварки подружжя Макрон Фото: Соцсети

"Про це мені неодноразово говорили близькі до них люди", — заявив Флоріан Тардіф 13 травня в ефірі радіо RTL. За словами його джерел, у деяких повідомленнях Макрон і Фархані навіть писали одне одному: "Ти мені дуже подобаєшся".

Ця ситуація "призвела до напруженості у стосунках пари, внаслідок чого ця особиста сцена стала надбанням громадськості", — пояснив Тардіф, маючи на увазі "досить серйозну" суперечку в літаку після прибуття до В'єтнаму. Повідомляється, що сварка почалася, коли Бріжит Макрон прочитала повідомлення від Гольшифте Фарахані на телефоні свого чоловіка.

Оточення Бріжит Макрон у коментарі газеті Le Parisien спростувало інформацію про зв'язок цього жесту з іранською акторкою і заявило, що перша леді ніколи не перевіряє телефон свого чоловіка.

"Бріжит Макрон категорично спростувала це твердження безпосередньо автору 5 березня, уточнивши, що вона ніколи не дивиться в мобільний телефон свого чоловіка", — сказано в поясненні.

На момент публікації відео оточення президентського подружжя вже спростувало будь-які чутки.

"Це був момент, коли президент і його дружина востаннє розслаблялися перед початком поїздки і жартували", — прокоментував близький соратник Емманюеля Макрона.

"Він любить жартувати над своєю дружиною перед такими моментами, коли вони збираються розпочати офіційний захід. І вона завжди так реагує", — поділився інший, стверджуючи, що пара звикла до таких жартівливих моментів.

"Ми з дружиною просто жартували, як це часто буває", — заявив тоді Емманюель Макрон і спростував будь-які сімейні сварки: "Усім потрібно заспокоїтися".

Нагадаємо, ляпас Макрону викликав великий резонанс у світі. Його обговорювали навіть перші особи держав. Наприклад, Дональд Трамп часто згадував про те, що президента Франції "б'є дружина".

А відомий таролог припустила, що причиною ляпаса став конфлікт, який давно назрівав між подружжям.