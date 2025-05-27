"Не очікував такого": тарологиня розповіла, за що Макрон отримав ляпас від дружини

Відео, на якому Бріжит Макрон б'є по обличчю свого чоловіка, президента Франції, перед спуском з борту літака у В'єтнамі, стало вірусним і викликало пересуди щодо того, що спричинило гнів першої леді. І хоча сам Емманюель Макрон уже прокоментував інцидент, мережеві детективи продовжують гадати про те, що трапилося.

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Своє слово сказала і тарологиня Альона, зробивши розклад на сварку першого подружжя Франції.

За її словами, конфлікт назрівав поступово. Згідно з картами, напередодні подружжя про щось серйозно говорило.

"Я не можу сказати, що вона (розмова) була конфліктною, але потім пішла якась напруга. Вона розлютилася, як мінімум дуже сильно, а Макрон був на розслабоні, нічого не віщувало ляща. Але щось він сказав, мабуть", — каже тарологиня.

Вона припускає, що розмова могла йти про дітей або про щось пов'язане з вихованням. У якийсь момент Макрон, судячи з карт, про щось пожартував, але не очікував такої реакції від дружини.

"Виходить так, що щось образливе сказав, жарт був недоречним... Вона його і стукнула, щоб менше бринькав", — зазначає авторка.

Олена уточнює, що, можливо, Бріжит "реально виховувала" чоловіка, але він її не слухав, намагався віджартуватися, і за недоречний жарт отримав ляпаса. Пізніше він сказав ЗМІ, що вони "просто дуріли".

"Частково правда, що був жарт. Він дуркував, реально, а вона не зрозуміла цього жарту", — підкреслює вона.

На запитання, чи була мадам Макрон права у своєму вчинку, карти відповіли, що більше так, ніж ні.

"Вона намагалася його якось привести до тями. Він щось узагалі втратив орієнтири. Вона його стукнула, і не дарма", — каже тарологиня.

На публіці пара намагалася показати, що у них усе добре, але, за розкладом, це швидше робилося для сторонніх. Насправді між ними зберігалася напруга.

"Я б сказала, що він справді був не правий у цій ситуації, і їй стало прикро, а він навіть не подумав", — підсумувала Олена.

Раніше Фокус писав, що:

Крім того, ми розповідали, що в соцмережах продовжують циркулювати чутки про те, що перша леді Франції нібито народилася чоловіком.

Матеріали езотеричного характеру не є науково обґрунтованими і не можуть служити джерелом для прийняття важливих рішень. Редакція Фокуса не відповідає за озвучені екстрасенсами, ворожками, тарологами й астрологами прогнози і не закликає керуватися ними.