Нічого надзвичайного: Макрон відреагував на кадри з ляпасом по обличчю, — Reuters

Між президентом Франції Емманюелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон не сталось ніякої надзвичайної події у літаку, коли вони прилетіли у В'єтнам. Описуючи ситуацію, яка виглядала як ляпас, політик використав слова "жарт" та "сварка".

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Про те, як Макрон пояснив інцидент на борту президентського літака, написало Reuters.

Медіа навело відповідь французького президента, яка пролунала під час брифінгу у Ханої. Журналісти написали, що "Макрон применшує очевидний поштовх з боку дружини у В'єтнамі". У розмові з журналістами він говорив чи то про сварку, чи то про жарти, а також про перебільшену увагу до інциденту: нібито медіа показують ляпас як "геопланетарну катастрофу".

"Я сварився, а точніше жартував, зі своєю дружиною. Це нічого", — навело Reuters слова політика.

Крім того, Макрон заявив, що є "божевільні", які стежать за ним і перекручують його дії, ідеться у статті. Про кого саме ідеться, посадовець не уточнив.

Скандал з Макроном — деталі

Вдень 26 травня медіа опублікували відео з моментом прибуття Макрона до В'єтнаму. Камери показували відчинені двері літака і трап, яким мав спуститись президент Франції. В середині салону виднілась постать Макрона. У якийсь момент жіноча рука дала йому ляпас. Політик відхилився, а потім помахав рукою камерам. Після цього почалась церемонія зустрічі й з'ясувалось, що президент прибув разом з дружиною Бріжит. Жінка була вбрана у червоний жакет і медіа припустили, що саме вона вдарила чоловіка. Також зауважується, що вона відмовилась подати руку, поки спускалась трапом.

Спершу у Єлисейському палаці не коментували інцидент. Потім припускали, що кадри змонтували технологіями штучного інтелекту. Згодом ляпас по обличчю Макрона підтвердили й пояснили, що президент та його дружина "сміялись в останній момент близькості" перед виходом на публіку.

Тим часом 10 травня, коли Макрон відвідав Київ, Єлисейському палацу довелось спростовувати фейки, які поширювали у соцмережах. У X з'явилась злива дописів, у яких коментували шматок паперу, який французький президент забрав зі столу, коли до нього підійшли журналісти. Водночас глава МЗС РФ Марія Захарова прямо говорила, що Макрон, а також інші політики, які повертались із Києва, начебто вживали наркотичні речовини. На інцидент відреагували у Єлисейському палаці: заявили, що "ці фейкові новини поширюють вороги Франції, як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними проти маніпуляцій".

Нагадуємо, Фокус опублікував меми, якими українські соцмережі відреагували на візит Макрона у Київ 10 травня.