Ничего чрезвычайного: Макрон отреагировал на кадры с пощечиной по лицу, — Reuters

Между президентом Франции Эмманюэлем Макроном и его женой Брижит Макрон не произошло никакого чрезвычайного происшествия в самолёте, когда они прилетели во Вьетнам. Описывая ситуацию, которая выглядела как пощечина, политик использовал слова "шутка" и "ссора".

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О том, как Макрон объяснил инцидент на борту президентского самолета, написало Reuters.

Медиа привело ответ французского президента, который прозвучал во время брифинга в Ханое. Журналисты написали, что "Макрон преуменьшает очевидный толчок со стороны жены во Вьетнаме". В разговоре с журналистами он говорил то ли о ссоре, то ли о шутках.

"Я ссорился, а точнее шутил, со своей женой. Это ничего", — привело Reuters слова политика.

Кроме того, Макрон заявил, что есть "сумасшедшие", которые следят за ним и искажают его действия, говорится в статье. О ком именно идет речь, чиновник не уточнил.

Скандал с Макроном — детали

Днем 26 мая медиа опубликовали видео с моментом прибытия Макрона во Вьетнам. Камеры показывали открытые двери самолета и трап, по которому должен был спуститься президент Франции. В середине салона виднелась фигура Макрона. В какой-то момент женская рука дала ему пощечину. Политик отклонился, а затем помахал рукой камерам. После этого началась церемония встречи и выяснилось, что президент прибыл вместе с женой Брижит. Женщина была одета в красный жакет и медиа предположили, что именно она ударила мужчину. Также отмечается, что она отказалась подать руку, пока спускалась по трапу.

Сначала в Елисейском дворце не комментировали инцидент. Затем предполагали, что кадры смонтировали технологиями искусственного интеллекта. Впоследствии пощечину по лицу Макрона подтвердили и объяснили, что президент и его жена "смеялись в последний момент близости" перед выходом на публику.

Между тем 10 мая, когда Макрон посетил Киев, Елисейскому дворцу пришлось опровергать фейки, которые распространяли в соцсетях. В X появился поток сообщений, в которых комментировали кусок бумаги, который французский президент забрал со стола, когда к нему подошли журналисты. При этом глава МИД РФ Мария Захарова прямо говорила, что Макрон, а также другие политики, которые возвращались из Киева, якобы употребляли наркотические вещества. На инцидент отреагировали в Елисейском дворце: заявили, что "эти фейковые новости распространяют враги Франции, как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны оставаться бдительными против манипуляций".

Напоминаем, Фокус опубликовал мемы, которыми украинские соцсети отреагировали на визит Макрона в Киев 10 мая.