"Не ожидал такого": таролог рассказала, за что Макрон получил пощечину от жены

Видео, на котором Брижит Макрон бьет по лицу своего мужа, президента Франции, перед спуском с борта самолета во Вьетнаме, стало вирусным и вызвало кривотолки по поводу того, что послужило причиной гнева первой леди. И хотя сам Эмманюэль Макрон уже прокомментировал инцидент, сетевые детективы продолжают гадать о случившемся.

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Свое слово сказала и таролог Алена, сделав расклад на ссору первой четы Франции.

По ее словам, конфликт назревал постепенно. Согласно картам, накануне супруги о чем-то серьезно говорили.

"Я не могу сказать, что он (разговор) был конфликтным, но потом пошло какое-то напряжение. Она разозлилась, как минимум очень сильно, а Макрон был на расслабоне, ничего не предвещало леща. Но что-то он сказал, видимо", – говорит таролог.

Она предполагает, что разговор мог идти о детях или о чем-то связанном с воспитанием. В какой-то момент Макрон, судя по картам, о чем-то пошутил, но не ожидал подобной реакции от жены.

"Выходит так, что что-то обидное сказал, шутка была неуместной… Она его и стуканула, чтобы меньше трындел", – отмечает автор.

Алена уточняет, что, возможно, Брижит "реально воспитывала" супруга, но он ее не слушал, пытался отшутиться, и за неуместную шутку получил пощечину. Позже он сказал СМИ, что они "просто дурачились".

"Частично правда, что была шутка. Он дурачился, реально, а она не поняла эту шутку", – подчеркивает она.

На вопрос, была ли мадам Макрон права в своем поступке, карты ответили, что больше да, чем нет.

"Она пыталась его как-то привести в чувство. Он что-то вообще потерял ориентиры. Она его стукнула, и не зря", – говорит таролог.

На публике пара старалась показать, что у них все хорошо, но, по раскладу, это скорее делалось для посторонних. На самом деле между ними сохранялось напряжение.

"Я бы сказала, что он действительно был не прав в этой ситуации, и ей стало обидно, а он даже не подумал", – подытожила Алена.

Ранее Фокус писал, что:

Кроме того, мы рассказывали, что в соцсетях продолжают циркулировать слухи о том, что первая леди Франции якобы родилась мужчиной.

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