Как выглядела Брижит Макрон раньше: учительница, ставшая супругой президента Франции (фото)

Супруга президента Франции Брижит Макрон, которая старше своего мужа на 24 года, встретила свою судьбоносную встречу с ним, уже имея немалый жизненный опыт. До того как стать первой леди, она успешно совмещала преподавательскую деятельность, работу в общественной сфере и воспитание троих детей от первого брака.

Брижит Тронье (девичья фамилия первой леди) родилась 13 апреля 1953 года в состоятельной семье, владевшей известной сетью кондитерских магазинов. Она была самой младшей из шестерых детей, которых воспитывали в строгих католических традициях.

Брижит старше Эммануэля на 24 года Фото: Instagram

Путь Брижит к педагогике был постепенным. После обучения в частной школе Lycée du Sacré-Cœur в Амьене она получила степень магистра литературы. В начале 1980-х годов она успешно прошла сертификацию CAPES для получения квалификации преподавателя французской литературы. Интересно, что перед педагогической практикой будущая первая леди работала пресс-атташе в Торгово-промышленной палате региона Нор-Па-де-Кале, где приобрела первый важный опыт публичной деятельности.

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Так выглядела Брижит Макрон в молодости Фото: Instagram

Педагогическая деятельность и судьбоносная встреча

В 1980-х годах Брижит преподавала французский и латынь в Страсбурге, но в 1991 году вернулась в родной Амьен, где продолжила заниматься любимым делом в частном католическом лицее Lycée La Providence. Помимо уроков литературы, она также вела театральный кружок и помогала организовывать школьные спектакли.

Супруга Эммануэля Макрона — Брижит Макрон — в молодости Фото: Instagram

Именно здесь в 1993 году состоялась встреча, которая изменила её жизнь, ведь среди её учеников и участников театральных занятий оказался юный Эмманюэль Макрон.

Первый брак и семья

До того как связать свою жизнь с будущим президентом, Брижит долгое время была замужем. В 1974 году, в возрасте 21 года, она вышла замуж за банкира Андре-Луи Озьера. Примечательно, что первых двух детей Брижит родила ещё до появления на свет самого Эмманюэля Макрона.

В 1975 году у супругов родился сын Себастьян, а в 1977 году — дочь Лоранс, которая впоследствии оказалась одноклассницей Макрона. Младшая дочь Тифен появилась на свет в 1984 году. Брак с первым мужем продлился более тридцати лет и завершился официальным разводом в 2006 году, открыв новый этап в жизни будущей первой леди.

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