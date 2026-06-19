Який вигляд раніше мала Бріжит Макрон: вчителька, що стала дружиною президента Франції (фото)

Дружина президента Франції Бріжит Макрон, яка старша за свого чоловіка на 24 роки, доленосну зустріч із ним зустріла вже маючи чималий життєвий досвід. До того як стати першою леді, вона успішно поєднувала викладацьку діяльність, роботу в громадській сфері та виховання трьох дітей від першого шлюбу.

Бріжит Троньє (дівоче прізвище першої леді) народилася 13 квітня 1953 року в заможній родині, що володіла відомою мережею кондитерських крамниць. Вона була наймолодшою серед шести дітей, які виховувалися в суворих католицьких традиціях.

Бріжит старша від Емманюеля на 24 роки Фото: Instagram

Шлях Бріжит до педагогіки був поступовим. Після навчання у приватній школі Lycée du Sacré-Cœur в Ам'єні вона здобула ступінь магістра літератури. На початку 1980-х років вона успішно пройшла сертифікацію CAPES для отримання кваліфікації викладача французької літератури. Цікаво, що перед педагогічною практикою майбутня перша леді працювала прес-аташе в Торгово-промисловій палаті регіону Нор-Па-де-Кале, де здобула перший важливий досвід публічної діяльності.

Відео дня

Так виглядала Бріжит Макрон в молодості Фото: Instagram

Педагогічна діяльність та доленосна зустріч

У 1980-х роках Бріжит викладала французьку та латину в Страсбурзі, але у 1991 році повернулася до рідного Ам'єна, де продовжила улюблену справу в приватному католицькому ліцеї Lycée La Providence. Окрім уроків літератури, вона також вела театральний гурток і допомагала організовувати шкільні спектаклі.

Жінка Емманюеля Макрона — Бріжит Макрон — в молодості Фото: Instagram

Саме тут у 1993 році відбулася зустріч, яка змінила її життя, адже серед її учнів та учасників театральних занять опинився юний Емманюель Макрон.

Перший шлюб та родина

До того як пов'язати життя з майбутнім президентом, Бріжит тривалий час перебувала у шлюбі. У 1974 році, у віці 21 року, вона вийшла заміж за банкіра Андре-Луї Озьєра. Що примітно, перших двох дітей Бріжит народила ще до появи на світ самого Емманюеля Макрона.

У 1975 році у пари народився син Себастьян, а в 1977 році — донька Лоранс, яка згодом виявилася однокласницею Макрона. Молодша донька Тіфен з'явилася на світ у 1984 році. Шлюб із першим чоловіком проіснував понад тридцять років і завершився офіційним розлученням у 2006 році, відкривши новий етап у житті майбутньої першої леді.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Фахівець із читання по губах розповів, що президент Дональд Трамп сказав першій леді Франції на саміті "Великої сімки", коли незвично довго тиснув їй руку.

Рік тому, коли президентське подружжя збиралося зійти з літака, камери зафіксували, як Бріжит Макрон дала ляпаса своєму чоловікові. Журналіст Paris Match Флоріан Тардіф пропонує можливе пояснення у своїй книзі "(Майже) ідеальна пара".

Крім того, Лідія Таран "наїхала" на Бріжит Макрон: каже, що в її резиденції дуже брудно.