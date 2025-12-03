Лідія Таран "наїхала" на Бріжит Макрон: каже, що в її резиденції дуже брудно (фото)

Колишня українська телеведуча, а нині спеціальна кореспондентка Лідія Таран поділилася враженнями від відвідування Єлисейського палацу в Парижі. У своїх соціальних мережах вона опублікувала знімки, чим викликала дискусію серед підписників.

Лідія Таран, яка після початку повномасштабного вторгнення виїхала до Франції, показала, який вигляд має офіційна резиденція французького президента Еммануеля Макрона. Відео та фото з'явилися в її Instagram.

Особливу увагу екстелеведуча звернула на стан віконних поверхонь у палаці. За її словами, через численні плями на склі важко роздивитися, що відбувається надворі.

"Ні, це не дощ, це такі вікна в Єлисейському. Скажіть, яка б оце українська господиня приймала президентів з такими брудними вікнами? А куди дивиться Бріжит?" — поставила риторичне запитання Таран, жартівливо порівнюючи підхід французької першої леді до побуту з традиціями українських жінок.

Відео дня

Вона додала, що українські господині ніколи б не влаштовували офіційних аудієнцій без бездоганного порядку в приміщенні.

Пізніше телеведуча опублікувала ще кілька кадрів, де позує разом із дружиною французького президента. Крім того, вона прикріпила коментар про подарунок, який українська делегація привезла до Франції — керамічного півника васильківської майоліки. До слова, керамічна фігурка вціліла в будинку, зруйнованому російськими військами в Бородянці Київської області, і тепер втілює незламність українського народу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Квартира телеведучої Лідії Таран постраждала під час нещодавнього ракетного удару по Києву. Ведуча зараз бере участь в акціях на підтримку України та ходить на місцеві ефіри. Але додому вона поки не збирається, тим більше, що її апартаменти знищені, і повертатися нікуди.

До того Лідія Таран потрапила у ДТП. Після зіткнення телеведучій довелося викочуватися з автомобіля, що загорівся.

Перша леді Франції ігнорувала чоловіка під час офіційного візиту до Великої Британії, і здавалася відстороненою на урочистому банкеті в Букінгемському палаці.