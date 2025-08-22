"Вони не можуть зрозуміти": Лідія Таран розповіла, що іноземців дивує у Києві

Українська телеведуча Лідія Таран, яка після початку повномасштабного вторгнення переїхала до Франції, дала велике інтерв’ю своїй колезі Марічці Падалко. В ході розмови вона відповіла на низку особистих питань.

Related video

Серед іншого зірка екрану поділилась, як на тлі війни за ці роки змінилося українське суспільство та що їй найбільше впадає в око після повернення за кордону.

"У нас залишається класною сфера послуг… У нас люди… І все. Що ще? Люди стали більш втомлені, більш виснажені. І водночас такий контраст, тому що, коли я їду, то кафе у центрі Києва переповнені. На вході у метро зі стаканами. Це такий жахливий контраст. До речі, його помічають іноземці. Коли вони приїжджають у Київ й бачать цей життєлюбний центр міста з вайбом і дискотеками, то трохи не розуміють", — розповіла Лідія Таран.

Лідія Таран у стідії Марічки Падалко Фото: YouTube

Крім того, колишня телеведуча зізналась, що її "дуже тригерить" російська мова на вулицях столиці. Оскільки вона живе у Франції, де російськомовних людей не так багато, то після повернення постійно звертає на це увагу.

"Я йду міряти штани й навколо мене у примірочній всі говорять російською. І не просто російською, а ще й з таким акцентом, ніби вони виросли десь під Москвою, а не на Нивках", — додала вона.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Колишня українська телеведуча, а нині You-Tube-інтерв’юера, Маша Єфросиніна висловилась про негативні зміни в українському суспільстві. На її думку, ми живемо у світі, де агресорів вітають рукостисканнями, а жертв залишають самих.

Українська телеведуча Наталія Островська разом зі своєю однорічною донькою потрапила в ДТП. Інша машина врізалася в її авто, спричинивши потужний удар.

А ось телеведуча Олена-Христина Лебідь розсекретила свою вагу. У ведучої шоу "Аферисти в сітях" доволі худорлява статура протягом усього життя, як би вона не харчувалася.