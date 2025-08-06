Олена-Христина Лебідь пояснила, чому її вага ніколи не перевищує 40 кілограмів (фото)

Українська телеведуча Олена-Христина Лебідь розсекретила свою вагу. У ведучої шоу "Аферисти в сітях" доволі худорлява статура протягом усього життя, як би вона не харчувалася.

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Лебідь наразі важить 40 кілограмів. Наречена екснардепа Павла Розенка в інтерв'ю Oboz.ua наголосила, що вага така практично все її життя.

Зірка екрану говорить, що це просто така особливість її організму.

"Я важу 40. Але, чесно кажучи, все життя тримаюсь в одній цифрі. Мабуть, у мене такий організм, який ще давно сам собі вирішив: "Їж – не їж, все одно будеш важити стільки", — каже знаменитість.

Олена-Христина Лебідь важить 40 кг Фото: Instagram

Чого не їсть Олена-Христина Лебідь

Майбутня дружина Розенка додає, що не обмежує себе в їжі. Втім, певні заборони є. Лебідь не їсть м'яса.

"Я веганка, м’яса не вживаю. Але загалом — усе, що потрапляє в організм, дуже швидко згорає. Мені якось розповідали, що сангвініки й холерики – це люди з дуже активним метаболізмом. Бо мають рухливий темперамент — живуть на емоціях. І справді, я ж не ходжу – бігаю, підскакуючи", — каже ведуча "Аферистів в сітях".

Олена-Христина Лебідь не їсть мʼяса Фото: Instagram

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