"Весілля було, але...": Христина Лебідь чесно зізналася, чи вийшла заміж за Розенка (відео)

Влітку 2023 року поширилися чутки, що пара одружилася. На весіллі друзів вона спіймала букет нареченої.

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Українська телеведуча Олена-Крістіна Лебідь розсекретила, чи справді вийшла заміж за віцепрезидента Товариства Червоного Хреста України, колишнього народного депутата і міністра соціальної політики Павла Розенка. Про це вона розповіла у програмі "Ранок у великому місті" 20 лютого.

Такі чутки поширилися після того, як пара опублікувала весільні фото. Телеведуча зізналася, що весілля справді було. Щоправда, не їхнє з Павлом Розенком, а друзів.

"Насправді весілля було, але не моє, а моїх друзів. Ми були просто гарно одягнені. Не моє було весілля, але знаю, що народ подумав, що це моє", — пояснила Христина.

Христина Лебідь і Павло Розенко

На весіллі вона зловила букет нареченої. Розенко тоді зазначив, що це знак.

"Я зловила весільний букет. Він сказав: "Лебідь, це знак", — поділилася Лебідь та інтригуюче підмітила, що, можливо, і сама скоро вийде заміж.

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Що відомо про пару

Павло Валерійович Розенко — український державний діяч, політик. Народився 15 липня 1970 року в Києві. Народний депутат України (2012-2014). Міністр соціальної політики України з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016.

Олена-Крістіна Лебідь — телеведуча на українському каналі "Новий канал". Народилася 1990 року в Херсоні. Освіта — кібернетик. У 2011-2012 роках — ведуча програми "Аферисти" на Новому каналі. У 2012 вела шоу "ФБР:)". З 2014 року — ведуча "Аферисти в сітях". У Вікіпедії названа дівчиною Розенка.

Нагадаємо, 19 лютого Маша Єфросиніна розповіла, що допомогло врятувати її шлюб. За словами телезірки, велику роль в оновленні їхніх стосунків зіграв саме інтим.