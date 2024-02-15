"Я така кончена": українська телеведуча оскандалилася в прямому ефірі (відео)

Жінку роздратував її костюм і те, як вона в ньому непривабливо виглядає.

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Телеведуча "Сніданку з 1+1" Людмила Барбір потрапила у неприємну ситуацію під час прямого ефіру. Вона з використанням нецензурної лексики висловилася про свій зовнішній вигляд. Відео виклали в мережі.

Так, Людмила Барбір не знала, що вже у прямому ефірі і видала фразу щодо свого костюма, і як вона в ньому виглядає.

"Бл*ть, я така к*нчена в цьому костюмі, ладно, пох*й, записуйте", – сказала вона знімальній групі у студії.

Далі Людмила Барбір кілька разів намагалася виговорити фразу про закінчення повітряної тривоги.

Її напарник, телеведучий Руслан Сенічкін, вів себе на камеру більш делікатно і нічого скандального у цей момент не наговорив.

Пізніше сама Барбір вибачилася перед телеглядачами і списала все на емоції через ранковий ракетний обстріл.

Нагадаємо, що 46-річна ведуча випуску новин на британському телеканалі BBC Меріам Мошірі показала середній палець на камеру, бо не знала про початок прямого ефіру. Цей короткий фрагмент випуску новин став вірусним й розлетівся соціальними мережами.

Раніше Фокус писав, як німецький канал потрапив у конфуз, переплутавши Київ із Москво, а телеканал "Україна 24" показав помилковий сюжет про Порошенка.