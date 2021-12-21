"Тримає у страху Париж": канал "Україна 24" показав помилковий сюжет про Порошенка (відео)

Ведуча Віра Свердлик розповідала глядачам про захоплення заручників у столиці Франції, проте редактори припустилися помилки, і запустили в ефір відеоролик із нардепом від ЄС.

Телеканал "Україна 24" осоромився через ролик про п'ятого президента Петра Порошенка, якому оголосили про підозру в держзраді. Курйозний момент транслювався у прямому ефірі.

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У понеділок увечері 20 грудня вийшов черговий випуск новин на телеканалі "Україна 24". Ведуча Віра Свердлик розповідала глядачам про захоплення заручників у Парижі.

"7 годин у заручниках. Саме в цей момент відбуваються переговори правоохоронців із чоловіком, який взяв у заручники двох жінок у магазині Парижа. Озброєний ножем нападник вимагає негайної зустрічі з міністром юстиції Еріком Дюпоном. Особу зловмисника встановлено: йому 56 років, має психічні розлади. Жителів та гостей місця закликали утриматися від поїздок до 12-го округу", — заявила телеведуча.

Проте, монтажери телеканалу "Україна 24" осоромилися, помилково запустивши в ефір ролик із п'ятим президентом Петром Порошенком, якому 20 грудня правоохоронці оголосили про підозру в держзраді.

Примітно, що нардепу від "Європейської солідарності", як і паризькому зловмиснику, який взяв у заручники двох жінок по 56 років.

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Нагадаємо, 20 грудня п'ятому президенту Петру Порошенку повідомили підозру у скоєнні держзради. Нардепа також підозрюють у сприянні терористичній організації у справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО в Україну. Повідомлення про підозру було підписано заступником генпрокурора Олексієм Симоненком.

За даними СБУ, Петро Порошенко брав участь у налагодженні взаємодії з проросійськими бойовиками та зриві контрактів на постачання південноафриканського вугілля. Як стверджують у спецслужбі, п'ятий президент через незаконні схеми профінансував окупаційну владу на 200 млн гривень.

Адвокат Петра Порошенка Ілля Новіков попередив, що п'ятий президент обов'язково повернеться до України, проте не в ті дати, на які розраховують ДБР та СБУ.