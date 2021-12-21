"Держит в страхе Париж": канал "Украина 24" показал ошибочный сюжет про Порошенко (видео)

Ведущая Вера Свердлик рассказывала зрителям про захват заложников в столице Франции, однако редакторы допустили ошибку, и запустили в эфир видеоролик с нардепом от ЕС.

Телеканал "Украина 24" оконфузился из-за ролика про пятого президента Петра Порошенко, которому объявили о подозрении в госизмене. Курьезный момент транслировался в прямом эфире.

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В понедельник вечером, 20 декабря, вышел очередной выпуск новостей на телеканале "Украина 24". Ведущая Вера Свердлик рассказывала зрителям про захват заложников в Париже.

"7 часов в заложниках. Именно в этот момент проходят переговоры правоохранителей с мужчиной, который взял в заложники двух женщин в магазине Парижа. Вооруженный ножом нападавший требует немедленной встречи с министром юстиции Эриком Дюпоном. Личность злоумышленника установлена: ему 56 лет, имеет психические расстройства. Жителей и гостей места призвали воздержаться от поездок в 12-й округ", — заявила телеведущая.

Однако, монтажеры телеканала "Украина 24" оконфузились, ошибочно запустив в эфир ролик с пятым президентом Петром Порошенко, которому 20 декабря правоохранители объявили о подозрении в госизмене.

Примечательно, что нардепу от "Европейской солидарности", как и парижскому злоумышленнику, который взял в заложники двух женщин, по 56 лет.

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Напомним, 20 декабря пятому президенту Петру Порошенко сообщили подозрение в совершении госизмены. Нардепа также подозревают в содействии террористической организации по делу о незаконных поставках угля из ОРДЛО в Украину. Сообщение о подозрении было подписано замгенпрокурора Алексеем Симоненко.

По данным СБУ, Петр Порошенко участвовал в налаживании взаимодействия с пророссийскими боевиками и срыве контрактов на поставку южноафриканского угля. Как утверждают в спецслужбе, пятый президент через незаконные схемы профинансировал оккупационные власти на 200 млн гривен.

Адвокат Петра Порошенко Илья Новиков предупредил, что пятый президент обязательно вернется в Украину, однако не в те даты, на которые рассчитывают ГБР и СБУ.