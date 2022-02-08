Німецький канал потрапив у конфуз, переплутавши Київ із Москвою (відео)

Під час прямого ефіру журналістка вела включення з Києва та розповідала про візит Міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок до України. Однак, у титрах було зазначено, що зйомки ведуться "наживо з Москви".

На найбільшому німецькому громадському каналі Das Erste у випуску новин переплутали назви столиць Росії та України. Журналістка каналу вела пряме включення із центру Києва на Майдані Незалежності. У титрах вказали "наживо з Москви", а сам сюжет був показаний у понеділок 7 лютого в ефірі програми Tagesshau

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Журналістка Іра Рік вела пряме включення з Києва на тлі Майдану Незалежності та розповідала про візит Міністра закордонних справ Анналени Бербок до України. На відео чітко видно центр української столиці та прапор України, який розвивався позаду журналістки.

Випускові редактори новин помилково вказали в титрах, що журналістка веде трансляцію зі столиці Росії Москви та підписали "Наживо з Москви". Неправильна геолокація у сюжеті транслювалася кілька секунд. Відео було опубліковано на вебсайті каналу, але на YouTube його не завантажили.

Станом на 8 лютого канал не виправив помилки в опублікованому сюжеті на своєму сайті. Він був опублікований о 12:04 7 лютого.

Нагадаємо, раніше канал "Україна 24" показав помилковий сюжет про Порошенка. Ведуча Віра Свердлик розповідала про захоплення заручників у Парижі, але редактори припустилися помилки та запустили в ефір відео з Петром Порошенком. Лідеру партії "Європейська солідарність", як і паризькому злочинцю, 56 років.