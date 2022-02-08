Немецкий канал угодил в конфуз, перепутав Киев с Москвой (видео)

Во время прямого эфира журналистка вела включение из Киева и рассказывала о визите Министра иностранных дел Германии Анналены Бербок в Украину. Однако в титрах было указано, что съемки ведутся "вживую из Москвы".

На самом большом немецком общественном канале Das Erste в выпуске новостей перепутали названия столиц России и Украины. Журналистка канала вела прямое включения из центра Киева на Майдане Независимости. В титрах указали "вживую из Москвы", а сам сюжет был показан в понедельник 7 февраля в эфире программы Tagesshau

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Журналистка Ира Рик вела прямое включение из Киева на фоне Майдана Независимости и рассказывала о визите Министра иностранных дел Анналены Бербок в Украину. На видео отчетливо видно центр украинской столицы и флаг Украины, который развивался сзади журналистки.

Выпускающие редакторы выпуска новостей по ошибке указали в титрах, что журналистка ведет трансляцию из столицы России Москвы и подписали "Вживую из Москвы". Неправильная геолокация в сюжете транслировалась несколько секунд. Видео было опубликовано на сайте канала, но на YouTube его не загрузили.

По состоянию на 8 февраля канал не исправил ошибку в опубликованном сюжете на своем сайте. Он был опубликован в 12:04 7 февраля.

Напомним, ранее канал "Украина 24" показал ошибочный сюжет про Порошенко. Ведущая Вера Свердлык рассказывала о захвате заложников в Париже, но редакторы допустили ошибку и запустили в эфир видео с Петром Порошенко. Лидеру партии "Европейская солидарность", как и парижскому преступнику, 56 лет.