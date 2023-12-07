Ведуча новин показала середній палець, бо не знала, що йде прямий ефірі (відео)

46-річна журналістка вже відреагувала на курйозний інцидент. Вона перепросила та пояснила, як це трапилося.

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46-річна ведуча випуску новин на британському телеканалі BBC Меріам Мошірі показала середній палець на камеру, бо не знала про початок прямого ефіру. Цей короткий фрагмент випуску новин став вірусним й розлетівся соціальними мережами, зокрема в Х (колишній Twitter).

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Мошірі продемонструвала "красномовний" жест перед тим, як почала зачитувати підводку до сюжету про колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

На опублікованих кадрах можна побачити, як роздратована жінка насуплює брови та корчить операторам смішну гримасу, але не встигає розрахувати час до початку ефіру, поки триває перебивка з характерним для випусків новин музичним супроводом.

Коли камера вмикається, телеведуча миттєво робить серйозний вираз обличчя і починає читати текст із суфлера: "Наживо з Лондона, це BBC News".

Упродовж включення у Меріам був дещо знервований тон голосу, можливо, вона знала про конфуз й була цим пригніченою. Вкінці вона навіть обмовилась, назвавши "коронавірус" (coronavirus) пандемією "коронавірша" (coronaverse).

Ведуча новин BBC показала середній палець

Конфуз стався в ефірі випуску BBC News о 12:00 у середу, 6-го грудня.

У коментарях глядачі жартують, що відчувають приблизно те саме щодо своєї роботи. Втім, дехто звинуватив телеведучу, яка є матір’ю трьох дітей, у непрофесіоналізмі та халатному ставленні до своїх прямих обов’язків.

Пізніше Меріам розповіла про цей інцидент на сторінці в Х. Вона перепросила й пояснила, що жартома рахувала на пальцях секунди до початку включення — від 10 до 0.

Пост Меріам Мошірі в Х Фото: twitter//BBCMaryam

"Коли дійшла до 1, то жартома перевернула середній палець, гадки не маючи, що це потрапить в ефір. Мені дуже шкода. Я зробила це не навмисно. Прошу вибачення, якщо когось образила чи засмутила", – написала ведуча в дописі.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, як німецький канал потрапив у конфуз, переплутавши Київ із Москвою.

Крім того, ми повідомляли, як телеканал "Україна 24" показав помилковий сюжет про Порошенка.