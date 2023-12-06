Сукня нареченої тріснула на весіллі, але гості звернули увагу на іншу деталь (фото)

Користувачі мережі висловили надію, що цей конфуз з часом забудеться, а у пари буде довге та щасливе подружнє життя.

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Сукня нареченої з міста Квебек, що у Канаді, несподівано тріснула під час весільної церемонії, оголивши білий бюстгальтер якраз у той момент, коли молодята стояли біля вівтаря. Однак присутні звернули увагу на іншу деталь. Про цю історію розповіла сама наречена у соціальній мережі Facebook.

Авторка допису зазначає, що порвати сукню на весіллі вважається поганою прикметною, але конкретно їй пощастило, бо увага всіх присутніх на урочистості були привернута до епатажної зачіски її нареченого. Чоловік нащось повибривав на голові кілька "доріжок".

Не дивно, що весільна церемонія екстраординарних молодят стала вірусною в інтернеті.

Сукня нареченої тріснула на весіллі

Користувачі мережі у коментарях почали активно обговорювати їхні образи.

"Мою увагу так відвернуло його волосся, що я навіть не помітила оголеної нареченої, поки не прочитала коментарі", "Це одна з тих фотографій, на які чим довше дивишся, тим божевільнішими та безглуздішими вони здаються. Я щоразу помічаю нові цікаві деталі", "Справжній друг спробував би це виправити!", "Навіть якщо ти абсолютно нічого не можеш вдіяти, навіщо знімати на камеру під таким кутом?" – пишуть у коментарях юзери.

Один з дописувачів висловив надію, що цей конфуз з часом забудеться, а у пари буде довге та щасливе подружнє життя.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про інфлюенсерку Брі Ленехан з Австралії, яка прославилась завдяки своїм чесними й знімками без фільтра. Дівчина захотіла показати свої "справжні" світлини з дня весілля, порівнявши їх з "ідеальними".

Також стало відомо, що дівчина вийшла заміж за колишнього зведеного брата. Пара, яка в дитинстві постійно сварилася, знову зустрілася на вечірці через 10 років після розлучення батьків і помітила, що між ними проскочила іскра.