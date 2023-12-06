Платье невесты треснуло на свадьбе, но гости обратили внимание на другую деталь (фото)

Пользователи сети выразили надежду, что этот конфуз со временем забудется, а у пары будет долгая и счастливая супружеская жизнь.

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Платье невесты из города Квебек, что в Канаде, неожиданно треснуло во время свадебной церемонии, обнажив белый бюстгальтер как раз в тот момент, когда молодожены стояли у алтаря. Однако присутствующие обратили внимание на другую деталь. Об этой истории рассказала сама невеста в социальной сети Facebook.

Автор сообщения отмечает, что порвать платье на свадьбе считается плохой приметой, но конкретно ей повезло, потому что внимание всех присутствующих на торжестве было привлечено к эпатажной прическе ее жениха. Мужчина зачем-то выбрил на голове несколько "дорожек".

Неудивительно, что свадебная церемония экстраординарных молодоженов стала вирусной в интернете.

Платье невесты треснуло на свадьбе

Пользователи сети в комментариях начали активно обсуждать их образы.

"Мое внимание так отвлекли его волосы, что я даже не заметила обнаженную невесту, пока не прочитала комментарии", "Это одна из тех фотографий, на которые чем дольше смотришь, тем безумнее и нелепее они кажутся. Я каждый раз замечаю новые интересные детали", "Настоящий друг попытался бы это исправить!", "Даже если ты абсолютно ничего не можешь сделать, зачем снимать на камеру под таким углом?" — пишут в комментариях юзеры.

Один из корреспондентов выразил надежду, что этот конфуз со временем забудется, а у пары будет долгая и счастливая супружеская жизнь.

Напомним, ранее Фокус писал об инфлюенсерке Бри Ленехан из Австралии, которая прославилась благодаря своим честным снимкам без фильтра. Девушка захотела показать свои "настоящие" фотографии со дня свадьбы, сравнив их с "идеальными".

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, снова встретилась на вечеринке спустя 10 лет после развода родителей и заметила, что между ними проскочила искра.