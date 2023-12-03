"Мусорный шик": жениха раскритиковали за нелепый наряд на свадьбе (фото)

Гостья торжества показала наряд жениха со свадьбы, на которой они присутствовали. Критики иронично предположили, что праздник проходил в "тюремной комнате для свиданий".

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Анонимный свадебный гость поделился нарядом жениха на форуме, посвященном "свадебному стыду". Пользователи раскритиковали мужчину за его внешний вид, назвав одежду "мусорным шиком". Критике подверглись и гости торжества, сообщает The Sun.

Мужчина в день своей свадьбы был одет в повседневную бежевую футболку и шорты. Хуже того, футболка была покрыта какими-то темными пятнами.

На другой фотографии видно, что невеста была одета в традиционное белое платье, украшенное цветами.

Люди, посмотревшие фотографии, отметили, что на свадьбе присутствовали гости, которые несерьезно отнеслись к дресс-коду: одна женщина была в футболке, джинсах и без обуви.

"Да, это то, что он одел для произнесения своих клятв. Пятна и все такое, а затем босоногая дама на второй фотографии", — написал один из пользователей.

Оценивая наряд жениха, многие не сдерживались в своих комментариях.

"Это было в тюремной комнате для свиданий?" — пошутил один человек.

Другие также поделились аналогичными догадками: "Я тоже подумала, пока не заметила на запястье жениха что-то похожее на часы Apple, может быть, на это ушел свадебный бюджет?", — прокомментировала какая-то женщина.

"У них был дресс-код "Нашел это в мусорном шике"?", — спросил третий.

Некоторые восприняли фотографии как урок: "Мы склонны жаловаться на людей, тратящих на свадьбы непристойные суммы денег. Я думаю, это другой конец шкалы", — отметил еще один мужчина.

Многие сочли наряд жениха непростительным, даже если нет денег на дорогие вещи.

"Чтобы носить футболку без пятен, не обязательно иметь деньги", — заявил один из комментаторов.

"Он мог бы потратить 30 долларов в Walmart и выглядеть хотя бы наполовину прилично", — согласился другой.

Напомним, 30 ноября Фокус писал, что 23-летняя модель встречается с 62-летним "папиком". Несмотря на то, что их называют "сахарным папочкой" и "золотоискательницей", пара утверждает, что их роман настоящий.