"Жадная до денег": 23-летняя модель встречается с 62-летним "папиком" (фото)

По словам Уиллоу и Дэвида, они решили завязать отношения через час после того, как встретились на первом свидании. Пара почувствовала особую связь, но люди в соцсетях продолжают думать, что главным мотивом их романа стали деньги.

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23-летняя модель Уиллоу из США почувствовала "мгновенную связь" с ее партнером Дэвидом, который старше ее на 39 лет. Несмотря на то, что их называют "сахарным папочкой" и "золотоискательницей", пара утверждает, что их роман настоящий. Об этом пара рассказала в новом выпуске передачи "Love Don't Judge" на YouTube.

Девушка и ее 62-летний бойфренд думают, что это была любовь с первого взгляда.

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У многих людей поиск второй половинки может занять много времени. Однако модель Уиллоу и застройщик Дэвид решили завязать отношения через час после того, как встретились на первом свидании. Мужчина рассказал, что они нашли друг друга в приложении для знакомств Tinder и сразу почувствовали "поистине невероятную связь".

Пара, живущая в Шарлотте, штат Северная Каролина, с тех пор вместе ходит на концерты, отдыхает на Багамах и в Лас-Вегасе и наслаждается роскошной жизнью. Однако несмотря на счастье, 39-летняя разница в возрасте мужчины и женщины стала причиной того, что их осуждают в социальных сетях. Дэвида называют "сахарным папочкой" или отцом Уиллоу, а ее — "жадной до денег".

Появившись в передаче под названием "Love Don't Judge", Уиллоу, которая первой поцеловала Дэвида, когда они шли домой после первого свидания, сказала, что теперь люди любят называть ее золотоискательницей.

"Когда я впервые встретила его, я не спрашивала, как у него дела, не спрашивала, чем он занимается, я просто хотела сначала узнать его как человека. Мы познакомились онлайн на сайте знакомств и уже три месяца вместе. Он все еще думает, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой", — рассказала она.

Дэвид отметил, что Уиллоу стала девушкой, которая изменила его жизнь Фото: Barcroft TV

Модель говорит, что в прошлом встречалась с мужчинами постарше, потому что с ними не нужно нянчиться. В свою очередь, Дэвид отметил, что Уиллоу стала девушкой, которая изменила его жизнь.

"Я и раньше встречался с красивыми девушками, но это была связь, настоящая связь. Я был немного обеспокоен ее возрастом, это было постоянно, без остановки в течение последних 90 дней", — сказал американец объясняя их роман.

Мужчина смог успокоить себя после встречи с мамой своей возлюбленной, которая приняла их отношения и отметила, что ее дочь никогда так не улыбалась прежде.

Семья девушки приняла их отношения Фото: Barcroft TV

Пара, набравшая более четырех миллионов просмотров на своей странице в TikTok, предпочитает не обращать внимания на комментарии, потому что знает, что все, что у них есть является настоящим. Они продолжают делиться своей жизнью со своими зрителями.

Однако, несмотря на негативные отзывы в соцсетях, многие люди поддержали пару после выхода передачи "Love Don't Judge".

"Он взрослый мужчина и прекрасно знает, что она любит хорошую жизнь, и готов дать ей ее. Так что это взаимовыгодные отношения. Они оба совершеннолетние, так что это их личное дело. Живи и дай жить", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус сообщал, что неизвестная пара затмила лучшие торжества мировых звезд. Миллионы пользователей соцсетей пытаются разузнать больше о молодоженах и стоимости их свадебной церемонии, которую возлюбленные с королевским размахом провели в столице Франции.

Также стало известно, что парень узнал об измене любимой и придумал хитрый план мести. Кадры его поступка, которые попали на видео, привлекли внимание многих зрителей по всему миру. Ролик стал вирусным и быстро набрал более двух миллионов просмотров.