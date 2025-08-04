Відома телеведуча виходить заміж за колишнього нардепа Розенка: що відомо про їхній союз (фото)

Відома телеведуча Олена-Христина Лебідь виходить заміж за колишнього віцепремʼєр-міністра Павла Розенка. Зірка екрану навіть задумується про те, щоб її подвійне імʼя доповнило таке ж прізвище.

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Політик розповів журналістам ТСН, що освідчився коханій декілька років тому, а та відповіла згодою. Втім, до РАГЦу пара поки не поспішає.

Ведуча популярної програми "Аферисти в сітях" перебуває у стосунках з колишнім віцепрем’єр-міністром України Павлом Розенком сім років.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко Фото: Instagram

Христина — вже наречена

"Я її підтримую у всьому. Ми разом вже сім років, але поки офіційно ще не оформлювали наші стосунки. Всьому свій час. Ми з тих пар, для яких ці формальності не мають ніякого значення. Пропозицію я вже зробив. Це було спокійно, красиво, по-домашньому. Тому Христина вже наречена. Вже як декілька років", — сказав Розенко.

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко планують весілля Фото: Instagram

На запитання Христині, чи планує вона взяти прізвище коханого, вона відповіла: "Думаю, так. Мені мало пригод з моїм подвійним ім’ям, тому якщо буде — Олена-Христина Лебідь-Розенко, буде ще прикольніше".

Олена-Христина Лебідь та Павло Розенко Фото: Instagram

Що відомо про пару

Павло Розенко — український державний діяч, політик. Народний депутат України (2012-2014). Міністр соціальної політики України з 2 грудня 2014 до 14 квітня 2016.

Олена-Христина Лебідь — телеведуча на "Новому каналі". Широковідома тим, що веде програму "Аферисти в сітях".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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