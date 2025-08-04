Известная телеведущая выходит замуж за бывшего нардепа Розенко: что известно об их союзе (фото)

Известная телеведущая Елена-Кристина Лебедь выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко. Звезда экрана даже задумывается о том, чтобы ее двойное имя дополнила такая же фамилия.

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Политик рассказал журналистам ТСН, что сделал предложение любимой несколько лет назад, а та ответила согласием. Впрочем, в РАГЦ пара пока не спешит.

Ведущая популярной программы "Аферисты в сетях" состоит в отношениях с бывшим вице-премьер-министром Украины Павлом Розенко семь лет.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: Instagram

Кристина — уже невеста

"Я ее поддерживаю во всем. Мы вместе уже семь лет, но пока официально еще не оформляли наши отношения. Всему свое время. Мы из тех пар, для которых эти формальности не имеют никакого значения. Предложение я уже сделал. Это было спокойно, красиво, по-домашнему. Поэтому Кристина уже невеста. Уже как несколько лет", — сказал Розенко.

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко планируют свадьбу Фото: Instagram

На вопрос Кристине, планирует ли она взять фамилию любимого, она ответила: "Думаю, да. Мне мало приключений с моим двойным именем, поэтому если будет — Елена-Кристина Лебедь-Розенко, будет еще прикольнее".

Елена-Кристина Лебедь и Павел Розенко Фото: Instagram

Что известно о паре

Павел Розенко — украинский государственный деятель, политик. Народный депутат Украины (2012-2014). Министр социальной политики Украины со 2 декабря 2014 до 14 апреля 2016.

Елена-Кристина Лебедь — телеведущая на "Новом канале". Широко известна тем, что ведет программу "Аферисты в сетях".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ведущая рассекретила, действительно ли вышла замуж за Павла Розенко, о чем ходили слухи долгое время.

Украинский шоумен и волонтер Сергей Притула стал отцом в четвертый раз.

Кроме того, Фокус писал о жене Сергея Притулы Екатерине, которая родила ему троих детей.