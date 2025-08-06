Елена-Кристина Лебедь объяснила, почему ее вес никогда не превышает 40 килограммов (фото)
Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь рассекретила свой вес. У ведущей шоу "Аферисты в сетях" довольно худощавое телосложение на протяжении всей жизни, как бы она не питалась.
Лебедь сейчас весит 40 килограммов. Невеста экс-нардепа Павла Розенко в интервью Oboz.ua отметила, что вес такой практически всю ее жизнь.
Звезда экрана говорит, что это просто такая особенность ее организма.
"Я вешу 40. Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь — не ешь, все равно будешь весить столько", — говорит знаменитость.
Чего не ест Елена-Кристина Лебедь
Будущая жена Розенко добавляет, что не ограничивает себя в еде. Впрочем, определенные запреты есть. Лебедь не ест мяса.
"Я веганка, мяса не употребляю. Но в целом — все, что попадает в организм, очень быстро сгорает. Мне как-то рассказывали, что сангвиники и холерики — это люди с очень активным метаболизмом. Потому что имеют подвижный темперамент — живут на эмоциях. И действительно, я же не хожу — бегаю, подскакивая", — говорит ведущая "Аферистов в сетях".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Елена-Кристина Лебедь выходит замуж за бывшего вице-премьер-министра Павла Розенко.
- Ведущая рассекретила, действительно ли уже вышла замуж за Розенко, о чем ходили слухи.
Кроме того, принцесса Уэльская Кейт резко похудела после лечения рака.