Елена-Кристина Лебедь объяснила, почему ее вес никогда не превышает 40 килограммов (фото)

Украинская телеведущая Елена-Кристина Лебедь рассекретила свой вес. У ведущей шоу "Аферисты в сетях" довольно худощавое телосложение на протяжении всей жизни, как бы она не питалась.

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Лебедь сейчас весит 40 килограммов. Невеста экс-нардепа Павла Розенко в интервью Oboz.ua отметила, что вес такой практически всю ее жизнь.

Звезда экрана говорит, что это просто такая особенность ее организма.

"Я вешу 40. Но, честно говоря, всю жизнь держусь в одной цифре. Видимо, у меня такой организм, который еще давно сам себе решил: "Ешь — не ешь, все равно будешь весить столько", — говорит знаменитость.

Елена-Кристина Лебедь весит 40 кг Фото: Instagram

Чего не ест Елена-Кристина Лебедь

Будущая жена Розенко добавляет, что не ограничивает себя в еде. Впрочем, определенные запреты есть. Лебедь не ест мяса.

"Я веганка, мяса не употребляю. Но в целом — все, что попадает в организм, очень быстро сгорает. Мне как-то рассказывали, что сангвиники и холерики — это люди с очень активным метаболизмом. Потому что имеют подвижный темперамент — живут на эмоциях. И действительно, я же не хожу — бегаю, подскакивая", — говорит ведущая "Аферистов в сетях".

Елена-Кристина Лебедь не ест мяса Фото: Instagram

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