Удар був сильний: ведуча "1+1" з однорічною донькою потрапила в ДТП (фото)

Українська телеведуча Наталія Островська разом зі своєю однорічною донькою потрапила в ДТП. Інша машина врізалася в її авто, спричинивши потужний удар.

Маленька донька ведучої Аґата перебувала у спеціальному автокріслі та в цей момент спала. Про це Островська розповіла у своєму Instagram.

Наталія Островська потрапила в ДТП: деталі

За словами телеведучої "1+1", інше авто врізалося в її, спричинивши потужний удар. Через це задня частина її машини зазнала серйозних пошкоджень.

Ведуча вирішила звернутися до лікарів, щоб упевнитися, що з її дитиною все добре.

"Люди, обов'язково пристібайте дітей в автокріслі. Дякувати Богові, я це зробила. У нашу машину в'їхали, удар був сильний, донька спала. Зараз поїдемо до лікарні, про всяк випадок оглянути малечу, бо задньої частини нашого авто немає", — написала Островська.

Наталія Островська потрапила в ДТП Фото: Instagram

Водій, який спричинив аварію, уже визнав свою провину та "дуже переживає". За словами Наталії, він порушив кілька ПДР: був на зимових шинах, не мав страхування, здійснював небезпечні маневри та не стежив за дорогою.

Ба більше, ДТП особисто бачили патрульні поліцейські. А донька ведучої в момент зіткнення проснулася та сказала: "Ой".

Наталія Островська потрапила в ДТП Фото: Instagram

Знаменитість вкотре закликала дбати про безпеку дітей в авто.

