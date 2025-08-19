Удар был сильный: ведущая "1+1" с годовалой дочкой попала в ДТП (фото)

Украинская телеведущая Наталья Островская вместе со своей годовалой дочкой попала в ДТП. Другая машина врезалась в ее авто, вызвав мощный удар.

Маленькая дочь ведущей Агата находилась в специальном автокресле и в этот момент спала. Об этом Островская рассказала в своем Instagram.

Наталья Островская попала в ДТП: детали

По словам телеведущей "1+1", другое авто врезалось в ее, вызвав мощный удар. Из-за этого задняя часть ее машины получила серьезные повреждения.

Ведущая решила обратиться к врачам, чтобы удостовериться, что с ее ребенком все хорошо.

"Люди, обязательно пристегивайте детей в автокресле. Слава Богу, я это сделала. В нашу машину въехали, удар был сильный, дочь спала. Сейчас поедем в больницу, на всякий случай осмотреть малышку, потому что задней части нашего авто нет", — написала Островская.

Наталья Островская попала в ДТП Фото: Instagram

Водитель, который вызвал аварию, уже признал свою вину и "очень переживает". По словам Натальи, он нарушил несколько ПДД: был на зимних шинах, не имел страховки, совершал опасные маневры и не следил за дорогой.

Более того, ДТП лично видели патрульные полицейские. А дочь ведущей в момент столкновения проснулась и сказала: "Ой".

Наталья Островская попала в ДТП Фото: Instagram

Знаменитость в очередной раз призвала заботиться о безопасности детей в авто.

