"Они не могут понять": Лидия Таран рассказала, что иностранцев удивляет в Киеве

Украинская телеведущая Лидия Таран, которая после начала полномасштабного вторжения переехала во Францию, дала большое интервью своей коллеге Маричке Падалко. В ходе разговора она ответила на ряд личных вопросов.

Related video

Среди прочего звезда экрана поделилась, как на фоне войны за эти годы изменилось украинское общество и что ей больше всего бросается в глаза после возвращения из-за границы.

"У нас остается классная сфера услуг... У нас люди... И все. Что еще? Люди стали более уставшие, более истощенные. И в то же время такой контраст, потому что, когда я еду, то кафе в центре Киева переполнены. На входе в метро со стаканами. Это такой ужасный контраст. Кстати, его замечают иностранцы. Когда они приезжают в Киев и видят этот жизнелюбивый центр города с вайбом и дискотеками, то немного не понимают этого", — рассказала Лидия Таран.

Лидия Таран в стидии Марички Падалко Фото: YouTube

Кроме того, бывшая телеведущая призналась, что ее "очень тригерит" русский язык на улицах столицы. Поскольку она живет во Франции, где русскоязычных людей не так много, то после возвращения постоянно обращает на это внимание.

"Я иду мерить брюки, и вокруг меня в примерочной все говорят на русском. И не просто на русском, а еще и с таким акцентом, будто они выросли где-то под Москвой, а не на Нивках", — добавила она.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бывшая украинская телеведущая, а ныне You-Tube-интервьюерша, Маша Ефросинина высказалась о негативных изменениях в украинском обществе. По ее мнению, мы живем в мире, где агрессоров приветствуют рукопожатиями, а жертв оставляют одних.

Украинская телеведущая Наталья Островская вместе со своей годовалой дочерью попала в ДТП. Другая машина врезалась в ее авто, вызвав мощный удар.

А вот телеведущая Елена-Кристина Лебедь рассекретила свой вес. У ведущей шоу "Аферисты в сетях" довольно худощавое телосложение на протяжении всей жизни, как бы она не питалась.