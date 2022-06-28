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Квартира телеведучої Лідії Таран постраждала під час нещодавнього ракетного удару по Києву

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Фото: instagram/lidiyataran | Лідія Таран із донькою — Василиною Доманською

"Головне, там не було мене та малої", — розповіла ведуча, згадавши свою дочку.

Під час недільних ракетних ударів по Києву постраждала квартира телеведучої Лідії Таран. Про це розповіла сама ведуча, спілкуючись із колегою з каналу "1+1".

Євгенія Цвєтанська написала пост після обстрілу: "Нелюди. Не чіпайте мій дім. І мою країну!"

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Пост Євгенії Цвєтанської у Facebook
Фото: Скриншот

Лідія відповіла, що то був її будинок. Потім розповіла, що під час недільного ракетного удару ЗС РФ по дев'ятиповерхівці її квартира сильно постраждала.

"Усе вибито, але начебто не горить. Але головне, що там не було мене й малої", — розповіла ведуча, згадавши, що її звали повернутися в Київ і на роботу, але вона це не зробила.

Зараз Таран із донькою Василиною Доманською перебуває у Франції. Ведуча бере участь в акціях на підтримку України та ходить на місцеві ефіри. Але додому вона поки не збирається, тим більше, що її апартаменти знищені, і повертатися нікуди.

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Лідія Таран із донькою — Василиною Доманською
Фото: instagram/lidiyataran
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Лідія Таран із донькою — Василиною Доманською
Фото: instagram/lidiyataran

Нагадаємо, вранці 26 червня ЗС РФ завдали кілька ракетних ударів по Києву, поціливши в житловий будинок у Шевченківському районі. Усього було випущено 14 ракет, частину з них збили наші ППО.

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Фото: ГСЧС
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Дев'ятиповерхівка, зруйнована ракетним ударом ЗС РФ у Києві
Фото: ГСЧС

Загинув чоловік, який прикрив своїм тілом доньку. Дівчинка вижила, також вижила її мати, яка виявилася громадянкою РФ. Усього було поранено шістьох людей.

А вчора, 27 червня, росіяни завдали ракетного удару по цивільному об'єкту —ТРЦ у Кременчуку. У будівлі було багато людей, які прийшли за покупками. Завали досі розбирають. Наразі загиблих — понад 20. 59 осіб отримали травми.