Квартира телеведущей Лидии Таран пострадала во время недавнего ракетного удара по Киеву

"Главное, там не было меня и малой", — рассказала ведущая, упомянув свою дочь

Во время воскресных ракетных ударов по Киеву пострадала квартира телеведущей Лидии Таран. Об этом рассказала сама ведущая, общаясь с коллегой с канала "1+1".

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Евгения Цветанская написала пост после обстрела: "Нелюди. Не трогайте мой дом. И мою страну!".

[ + – ] Пост Евгении Цветанской в Facebook Фото: Скриншот

Лидия ответила, что это был ее дом. Потом рассказала, что во время воскресного ракетного удара ВС РФ по девятиэтажке ее квартира сильно пострадала.

"Все выбито, но вроде не горит. Но главное, что там не было меня и малой", — рассказала ведущая, упомянув, что ее звали вернуться в Киев и на работу, но она этого не сделала.

Сейчас Таран с дочкой Василисой Доманской находится во Франции. Ведущая участвует в акциях в поддержку Украины и ходит на местные эфиры. Но домой она пока не собирается, тем более, что ее апартаменты уничтожены и возвращаться некуда.

[ + – ] Лидия Таран с дочкой - Василисой Доманской Фото: instagram/lidiyataran [ + – ] Лидия Таран с дочкой - Василисой Доманской Фото: instagram/lidiyataran

Напомним, утром 26 июня ВС РФ нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Всего было выпущено 14 ракет, часть из них сбили наши ПВО.

Фото: ГСЧС

[ + – ] Девятиэтажка, разрушенная ракетным ударом ВС РФ в Киеве Фото: ГСЧС

Погиб мужчина, который прикрыл своим телом дочку. Девочка выжила, также выжила ее мать, которая оказалась гражданкой РФ. Всего были ранены шесть человек.

А вчера, 27 июня россияне нанесли ракетный удар по цивильному объекту: ТРЦ в Кременчуге. В здании было полно людей, которые пришли за покупками. Завалы все еще разбирают. Сейчас погибших – больше 20. 59 человек получили травмы.