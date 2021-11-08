Ведуча телеканалу "1+1" Лідія Таран потрапила у ДТП (фото)

Після зіткнення телеведучій довелося викочуватися з автомобіля, що загорівся. Лідії Таран врятувало життя те, що водій таксі вчасно загальмував та змінив смугу руху.

Телеведуча каналу "1+1" Лідія Таран потрапила у ДТП у Києві. Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram.

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За словами телеведучої, ДТП із загорянням автомобіля сталося у неділю ввечері, 7 листопада.

Лідія Таран викликала собі таксі та сіла на задньому сидінні транспортного засобу.

"Зателефонувала малій (дочці — ред.), що через десять хвилин буду вдома. І опа — через п'ять секунд після удару чолом об переднє викочувалася з машини у вогні", — розповіла ведуча телеканалу "1+1".

[ + – ] "Вогняна" ДТП у Києві з Лідією Таран

Лідія Таран також закликала ніколи не сідати поряд із водієм, оскільки після ДТП рятувальникам довелося за допомогою спецтехніки відчиняти передні двері. Водій таксі, за словами телеведучої, оперативно встиг загальмувати та змінити смугу руху, що і врятувало їй життя.

[ + – ] "Вогняна" ДТП у Києві з Лідією Таран

[ + – ] "Вогняна" ДТП у Києві з Лідією Таран

Знаменитість наголосила, що ДТП із загорянням автомобіля сталося з вини інших учасників аварії, які не виставили на проїжджій частині попереджувальний знак "трикутник".

[ + – ] ДТП у Києві за участю телеведучої Лідії Таран

Після ДТП із загорянням Лідія Таран закликала всіх українських водіїв перевірити наявність попереджувальних знаків та вогнегасників, які можуть урятувати життя іншим людям.

Внаслідок зіткнення ведуча каналу отримала незначні ушкодження — садна на руці та лікті і забій на коліні.

"Ще не можу усвідомити, що жива", — підсумувала телеведуча "1+1" у своєму Instagram.

[ + – ] ДТП у Києві за участю телеведучої Лідії Таран

[ + – ] ДТП у Києві за участю телеведучої Лідії Таран

Раніше Фокус повідомляв, що інша телеведуча каналу "1+1" Соломія Вітвіцька потрапила у ДТП. Аварія сталася на вулиці Набережно-Рибальській у Києві. Учасники ДТП, в яку потрапила Соломія Вітвіцька, стверджують, що винуватцем аварії є скутерист, який створив аварійну ситуацію на дорозі.

Також Фокус розповідав, що 16-річний підліток влаштував смертельну ДТП на Одещині у Харкові. Водій Infiniti на великій швидкості пролетів на заборонний сигнал світлофора і допустив зіткнення з Chevrolet Aveo, водій якого загинув на місці ДТП.