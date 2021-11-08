Ведущая телеканала "1+1" Лидия Таран попала в ДТП (фото)

После столкновения телеведущей пришлось выкатываться из загоревшегося автомобиля. Лидии Таран спасло жизнь то, что водитель такси вовремя затормозил и сменил полосу движения.

Телеведущая канала "1+1" Лидия Таран попала в ДТП в Киеве. Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram.

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По словам телеведущей, ДТП с возгоранием автомобиля произошло в воскресенье вечером, 7 ноября.

Лидия Таран вызвала себе такси и села на заднем сидении транспортного средства.

"Позвонила малой (дочери — ред.), что через десять минут буду дома. И опа — через пять секунд после удара лбом о переднее выкатывалась из машины в огне", — рассказала ведущая телеканала "1+1".

[ + – ] "Огненное" ДТП в Киеве с Лидией Таран

Лидия Таран также призвала никогда не садиться рядом с водителем, поскольку после ДТП спасателям пришлось с помощью спецтехники открывать передние двери. Водитель такси, по словам телеведущей, оперативно успел затормозить и сменить полосу движения, что и спасло ей жизнь.

[ + – ] "Огненное" ДТП в Киеве с Лидией Таран

[ + – ] "Огненное" ДТП в Киеве с Лидией Таран

Знаменитость подчеркнула, что ДТП с возгоранием автомобиля произошло по вине других участников аварии, которые не выставили на проезжей части предупредительный знак "треугольник".

[ + – ] ДТП в Киеве с участием телеведущей Лидией Таран

После ДТП с возгоранием Лидия Таран призвала всех украинских водителей проверить наличие предупредительных знаков и огнетушителей, которые могут спасти жизнь другим людям.

В результате столкновения ведущая канала получила незначительные повреждения — ссадины на руке и локте, а также ушиб на колене.

"Еще не могу осознать, что жива", — подытожила телеведущая "1+1" в своем Instagram.

[ + – ] ДТП в Киеве с участием телеведущей Лидией Таран

[ + – ] ДТП в Киеве с участием телеведущей Лидией Таран

Ранее Фокус сообщал, что другая телеведущая канала "1+1" Соломия Витвицкая попала в ДТП. Авария произошла на улице Набережно-Рыбальская в Киеве. Участники ДТП, в которое угодила Соломия Витвицкая, утверждают, что виновником аварии является скутерист, создавший аварийную ситуацию на дороге.

Также Фокус рассказывал, что 16-летний подросток устроил смертельное ДТП на Одесской в Харькове. Водитель Infiniti на большой скорости пролетел на запрещающий сигнал светофора и допустил столкновение с Chevrolet Aveo, водитель которого погиб на месте ДТП.