Сімейна трагедія: стало відомо, чому Бріжит Макрон була такою розсіяною в Лондоні (відео)

Перша леді Франції змусила говорити про себе, коли ігнорувала чоловіка під час офіційного візиту до Великої Британії, і здавалася відстороненою на урочистому банкеті в Букінгемському палаці.

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Але було розкрито сумну причину того, чому Бріжит Макрон виглядала такою розсіяною під час державного візиту до Великої Британії. Виявилося, що її улюблена сестра померла всього за кілька днів до поїздки, пише Daily Mail.

Перша леді Франції дивно поводилася під час візиту до Лондона

72-річна Бріжит Макрон минулого тижня втратила свою сестру Анн-Марі Троньє, але все ж таки супроводжувала свого чоловіка, президента Емманюеля Макрона, до Великої Британії.

Перша леді Франції супроводжувала чоловіка, хоча переживала особисту трагедію Фото: Getty Images

Це якоюсь мірою пояснює її поведінку, яку журналісти описували як "незручну" і "холодну", — особливо коли вона, мабуть, проігнорувала простягнуту руку чоловіка, виходячи з літака.

"Це головна причина того, що пані Макрон виглядає такою пригніченою в присутності чоловіка. Мадам Макрон обожнювала свою сестру, і ця втрата сильно на неї вплинула. Але вона погодилася, що її обов'язок — перебувати в Сполученому Королівстві, незважаючи на те, що це збіглося з періодом жалоби", — зазначив інсайдер.

Бріжит Макрон здавалася розсіяною під час візиту до Великої Британії Фото: Getty Images

Анн-Марі Троньє було 93 роки. Вона була дуже близька з Бріжит, яка вважала її своєю наставницею. Анн-Марі померла в рідному місті сім'ї Ам'єні на півночі Франції, де також народився і виріс Емманюель Макрон.

Бріжит — молодша з шести дітей сім'ї Троньє. У 2018 році вона вже пережила втрату: помер її брат Жан-Клод Троньє, якому було 85 років. А 1961 року в автокатастрофі загинула її сестра Мерівонн.

Також на першу леді Франції сильно впливає інтернет-скандал. Дехто стверджує, що вона нібито народилася чоловіком, а потім змінила стать.

Фокус писав, що Бріжит Макрон також звинувачували в сексуальних домаганнях, але виявилося, що це діпфейк, створений ШІ.

Ще одна фейкова новина з'явилася минулого тижня. У ній стверджувалося, що нібито наклав на себе руки якийсь доктор, у якого були докази того, що Бріжит Макрон народилася чоловіком. Але виявилося, що такого лікаря не існує, а особистість журналіста, який написав новину, було вкрадено.