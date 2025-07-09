Семейная трагедия: стало известно, почему Брижит Макрон была такой рассеянной в Лондоне (видео)

Первая леди Франции заставила говорить о себе, когда игнорировала мужа во время официального визита в Великобританию, и казалась отстраненной на торжественном банкете в Букингемском дворце.

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Но была раскрыта печальная причина того, почему Брижит Макрон выглядела такой рассеянной во время государственного визита в Великобританию. Оказалось, что ее любимая сестра умерла всего за несколько дней до поездки, пишет Daily Mail.

Первая леди Франции странно себя вела во время визита в Лондон

72-летняя Брижит Макрон на прошлой неделе потеряла свою сестру Анн-Мари Тронье, но все же сопровождала своего мужа, президента Эмманюэля Макрона, в Великобританию.

Первая леди Франции сопровождала мужа, хотя переживала личную трагедию Фото: Getty Images

Это в какой-то мере объясняет ее поведение, которое журналисты описывали, как "неловкое" и "холодное", — особенно когда она, по-видимому, проигнорировала протянутую руку мужа, выходя из самолета.

"Это главная причина того, что госпожа Макрон выглядит такой подавленной в ​​присутствии мужа. Мадам Макрон обожала свою сестру, и эта утрата сильно на нее повлияла. Но она согласилась, что ее долг — находиться в Соединенном Королевстве, несмотря на то, что это совпало с периодом траура", — отметил инсайдер.

Брижит Макрон казалась рассеяной во время визита в Великобританию Фото: Getty Images

Анн-Мари Тронье было 93 года. Она была очень близка с Брижит, которая считала ее своей наставницей. Анн-Мари умерла в родном городе семьи Амьене на севере Франции, где также родился и вырос Эмманюэль Макрон.

Брижит – младшая из шести детей семьи Тронье. В 2018 году она уже пережила утрату: умер ее брат Жан-Клод Тронье, которому было 85 лет. А в 1961 году в автокатастрофе погибла ее сестра Мэривонн.

Также на первую леди Франции сильно влияет интернет-скандал. Некоторые утверждают, что она якобы родилась мужчиной, а потом сменила пол.

Фокус писал, что Брижит Макрон также обвиняли в сексуальных домогательствах, но оказалось, что это дипфейк, созданный ИИ.

Еще одна фейковая новость появилась на прошлой неделе. В ней утверждалось, что якобы совершил самоубийство некий доктор у которого были доказательства того, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Но оказалось, что такого доктора не существует, а личность журналиста, написавшего новость, была украдена.