Брижит Макрон опять повздорила с мужем: не пощечина, но тоже обидно (видео)

Чета Макрон прибыла в Великобританию с официальным визитом, но первая леди Франции демонстративно проигнорировала мужа, когда он подал ей руку при выходе из самолета. Этот инцидент намекнул на продолжающийся разлад в семье президента.

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Президент Франции Эммануюэль Макрон, похоже переживает нелегкий период в своем браке. Супруга Брижит Макрон отвергла его помощь в начале государственного визита в Великобританию, который продлится три дня, пишет Daily Mail.

Брижит Макрон проигнорировала своего мужа во время визита в Великобританию

Макрона приветствовали принц и принцесса Уэльские, после того как он высадился из своего самолета перед первой леди на базе Королевских ВВС Нортхолт в Западном Лондоне.

Когда его жена спускалась по ступеням к ожидавшим ее членам королевской семьи, которые приветствовали пару от имени короля Чарльза III, президент Макрон протянул ей руку помощи.

Однако Брижит Макрон, похоже, проигнорировала это жест, заставив его смутиться и перейти к приветствиям принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

Эмманюэль Макрон и Брижит Макрон снова заставили говорить о проблемах в их браке Фото: Getty Images

Через несколько минут Брижит и Эмманюэль сели в машину, но там первая леди Франции уткнулась в телефон, не обращая внимания на мужа.

Скандал с пощечиной во Вьетнаме

Это произошло вскоре после того, как в мае Брижит Макрон спровоцировала скандал, когда дала мужу пощечину, прежде чем они вышли из самолета во Вьетнаме.

Президент Франции назвал этот жест, запечатленный на камеру, шуткой, но он вызвал огромный переполох во Франции, а ежедневная газета Le Parisien задалась вопросом: "Пощечина или "ссора"?"

Сегодня около 11:30 принц Уильям и Кейт Миддлтон встретили супругов Макрон и отправились с ними в Виндзор, чтобы встретиться с королем Чарльзом и королевой Камиллой для шествия в экипаже.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон прибыли в Великобританию с официальным визитом

Кейт отдала дань уважения гостям, выбрав изящный наряд от Christian Dior и шляпку от Jess Collett, а образ дополнила серьгами принцессы Дианы и жемчужным колье из коллекции королевы Елизаветы II.

Государственный визит Эмманюэля Макрона в Великобританию: что известно

Сегодня вечером состоится государственный банкет, на котором король Чарльз подчеркнет жизненно важное партнерство между Францией и Великобританией перед лицом "множества сложных угроз", заявив, что "как друзья и союзники, мы противостоим им вместе".

В своем тосте король упомянет 1000 лет "общей истории и культуры наших двух народов", включая многочисленные личные связи королевской семьи с Францией.

"На протяжении столетий наши граждане восхищались друг другом, развлекали друг друга и подражали друг другу", — скажет он и расскажет, как он по-прежнему "восхищается выдающимися качествами и достижениями Франции".

Будут также обсуждаться вопросы обороны, безопасности, миграции и также будет обсуждаться война в Украине.

Последний государственный визит в Великобританию из Франции состоялся в марте 2008 года, когда ныне опальный Николя Саркози, осужденный за коррупцию и его жена Карла Бруни были гостями Елизаветы II в Виндзоре.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Ряд российских СМИ распространил новость о том, что в Париже с собой при загадочных обстоятельствах покончил некий Франсуа Февр, хирург. Он якобы собирался рассекретить данные о смене пола первой леди Франции Брижит Макрон. Но Февра никогда не существовало, а личность журналиста, написавшего об этом, была украдена.

А после скандала во Вьетнаме чтец по губам выяснил, что сказала Брижит своему мужу после пощечины.

На скандальную ситуацию отреагировал даже президент США Дональд Трамп, который посоветовал Эмманюэлю Макрону в следующий раз проверять заперта ли дверь.