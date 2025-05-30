"Убедитесь, что дверь закрыта": Трамп дал совет Макрону после пощечины от жены в самолете (видео)
Президент США Дональд Трамп обратил внимание на видео, на котором жена президента Франции Брижит Макрон толкает в лицо своего мужа при выходе из самолета в аэропорту Ханоя.
Трампа просили дать совет его французскому коллеге на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома 30 мая, сообщил американский канал CNN.
Вечером 25 мая агентство Associated Press представило кадры неловкой ситуации. Дверь президентского самолета и появляется Эмманюэль Макрон. Буквально сразу становится видно, как ему дают пощечину.
Макрон пытался не упасть в грязь лицом, быстро повернулся и поприветствовал собравшихся людей. Через мгновение появилась и Брижит Макрон и стало ясно, что это именно она ударила мужа — ее выдал красный жакет.
Отвечая на вопрос, Трамп сначала сделал паузу и далее сказал: "Убедитесь, что дверь закрыта". Саму ситуацию в самолете американский президент назвал "нехорошей".
"Это было нехорошо. Я говорил с ним [с Макроном], он в порядке, они в порядке. Они два действительно хороших человека. Я не знаю, что это было, но я их хорошо знаю", — добавил Трамп.
Макрон в разговоре с журналистами заявил о якобы преувеличенном внимании к событию. Он утверждает, что "шутил" с женой и заявил о "сумасшедших", которые следят за ним и искажают его действия.
Напомним, эксперт, читающий по губам, раскрывал суть спора Макрона с женой. Брижит Макрон могла сказать: "Отойди, неудачник".
После инцидента в самолете журналисты обратили внимание, что Брижит и Эмманюэль Макрон демонстративно показывали "семейное счастье".