"Убедитесь, что дверь закрыта": Трамп дал совет Макрону после пощечины от жены в самолете (видео)

Президент США Дональд Трамп обратил внимание на видео, на котором жена президента Франции Брижит Макрон толкает в лицо своего мужа при выходе из самолета в аэропорту Ханоя.

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Трампа просили дать совет его французскому коллеге на пресс-конференции в Овальном кабинете Белого дома 30 мая, сообщил американский канал CNN.

Трамп назвал президентскую семью Франции "действительно хорошими людьми"

Вечером 25 мая агентство Associated Press представило кадры неловкой ситуации. Дверь президентского самолета и появляется Эмманюэль Макрон. Буквально сразу становится видно, как ему дают пощечину.

Макрон пытался не упасть в грязь лицом, быстро повернулся и поприветствовал собравшихся людей. Через мгновение появилась и Брижит Макрон и стало ясно, что это именно она ударила мужа — ее выдал красный жакет.

Отвечая на вопрос, Трамп сначала сделал паузу и далее сказал: "Убедитесь, что дверь закрыта". Саму ситуацию в самолете американский президент назвал "нехорошей".

"Это было нехорошо. Я говорил с ним [с Макроном], он в порядке, они в порядке. Они два действительно хороших человека. Я не знаю, что это было, но я их хорошо знаю", — добавил Трамп.

Макрон в разговоре с журналистами заявил о якобы преувеличенном внимании к событию. Он утверждает, что "шутил" с женой и заявил о "сумасшедших", которые следят за ним и искажают его действия.

Напомним, эксперт, читающий по губам, раскрывал суть спора Макрона с женой. Брижит Макрон могла сказать: "Отойди, неудачник".

После инцидента в самолете журналисты обратили внимание, что Брижит и Эмманюэль Макрон демонстративно показывали "семейное счастье".