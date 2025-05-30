Макроны переигрывают: эксперт по языку тела изучила поведение президента Франции и его жены

После инцидента в самолете, когда Брижит Макрон ударила по лицу своего супруга Эмманюэля Макрона, президентская чета, которая продолжает зарубежный визит, всеми силами попыталась продемонстрировать семейное единение. Но эксперт считает, что они слишком стараются.

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Об этом пишет Daily Mail.

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Демонстрация "семейного счастья" Брижит и Эмманюэля Макрон продолжается, пока они пытаются преуменьшить значение видео с оплеухой в самолете после приземления в Ханое, Вьетнам.

Эксперт по языку тела утверждает, что французский президент и его супруга намеренно преувеличивают нежные проявления языка тела, пытаясь преуменьшить слухи о конфликте на фоне продолжающегося шума вокруг видео.

Эмманюэль Макрон отмел предположение о ссоре с первой леди Франции Брижит Макрон после того, как появилось видео, на котором видно, как она толкает его и бьет по лицу.

Этот момент быстро попал в заголовки по всему миру, заставляя французского президента отрицать, что что-то не так, и утверждать, что они просто "дурачились".

Джуди Джеймс, эксперт по языку тела, рассказала, что Макроны "переусердствовали" в своих "ритуалах отрицания", устроив целое шоу с "языком тела в стиле молодоженов, предположительно направленное на то, чтобы заставить нас забыть об этом инциденте".

"Кажется, пара настроена на то, чтобы выглядеть ближе, чем обычно", — сказала она, комментируя фото и видео из Сингапура, где чета Макрон посетила прием для членов французской общины в Международной французской школе.

"Брижит одета в очень скромный, безупречный костюм кремового цвета с воротником-стойкой, который был бы вполне уместен на свадьбе, а ее голова опущена так, что ее лицо застенчиво выглядывает из-под ее волос", — отметила Джуди и указала, что Брижит Макрон демонстрирует застенчивость и покорность, держа мужа за локоть обеими руками"цепляясь за него, как за мост, ведущий из церкви, и наклоняясь, чтобы показать близость".

Эксперт по языку тела считает, что чета Макрон перестаралась с демонстрацией нежных чувств Фото: Getty Images

Но в какой-то момент Брижит Макрон вышла из роли и продемонстрировала доминирующий жест с указательным пальцем, чтобы через мгновение снова взять супруга за руку и скромно опустить глаза.

"Кажется, они усилили свои ритуалы зеркального отражения, приняв такие позы, как та, где они хлопают в ладоши в полной синхронизации, создавая впечатление единомышленников, как горошины в стручке. Когда они смотрят друг на друга, Брижит выглядит кокетливо, а Макрон отвечает, судя по всему, благодарной улыбкой", — отметила эксперт по языку тела.

Джуди Джеймс рассказала, что Брижит и Эмманюэль Макрон демонстрировали единение на протяжении всей недели, пока пара продолжала свое турне по Южной Азии.

Эмманюэль и Брижит Макрон демонстрировали единение на протяжении всего зарубежного визита

Но она считает, что пара перестаралась с демонстрацией того, что между ними все в порядке. Так что поведение иногда выглядело наигранно.

Напомним, после инцидента в самолете Эмманюэль Макрон попытался не привлекать особого внимания к воскресному инциденту, заявив журналистам, что "мы с женой ссорились, мы скорее шутили, и я был застигнут врасплох".

Но журналисты выяснили, о чем говорили Брижит и Эмманюэль Макрон сразу после инцидента в самолете.