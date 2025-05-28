"Отойди, неудачник": что Брижит сказала Макрону после пощечины в самолете (фото)

Жена французского президента Брижит Макрон ударила своего мужа при выходе из самолета в Ханое, а потом еще и унизила его. Такой вывод сделал эксперт, который читает по губам.

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Об этом сообщает издание The Express.

72-летняя жена французского президента устроила публичный скандал при прибытии во Вьетнам, дав пощечину возлюбленному на глазах у камер и дипломатов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как первая леди кладет обе ладони на лицо мужу и толкает его сразу после открытия дверей президентского самолета в Ханое. Это случилось в воскресенье вечером, 25 мая.

Невербальная коммуникация

Профессиональный эксперт, читающий по губам, раскрыл содержание их спора. По его словам, когда 47-летнего Эммануэль заметил камеры, то сразу поздоровался и поднял руку. Президент взял себя в руки и перешел на другую сторону трапа. Позже он подал знак жене, чтобы та шла следом, сказав "Пойдем".

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Макрон и Брижит после перепалки в самолете Фото: Getty

"Он предложил жене руку, но она проигнорировала, вцепившись в поручни. Проходя мимо, та пробормотала: "Dégage, espèce de loser", что в переводе означает "Отойди, неудачник", — рассказывает эксперт. Макрон на это ответил: "Essayons, s'il te plaît", то есть "Попробуем, пожалуйста", на что женщина резко ответила — "Нет".

"Его выражение лица и фраза "Je vois" ("Понимаю") говорит сама за себя", — комментирует специалист по невербальной коммуникации.

История конфликта и реакции

Офис президента сначала отрицал подлинность видеозаписи, но впоследствии подтвердил, что инцидент был.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В понедельник Макрон пытался преуменьшить значение этой ссоры. "Мы ссоримся и, скорее всего, шутим с женой", — заявил лидер, добавив, что враги превращают эту сцену в своеобразную планетарную катастрофу. "Люди говорят всякие глупости. Всем надо успокоиться", — подытожил Макрон.

Свое слово сказала и таролог Алена, сделав расклад на ссору супругов.

Кроме того, в США обещают доказать "трансгендерность" жены президента Франции.