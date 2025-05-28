"Відійди, невдаха": що Бріжит сказала Макрону після ляпаса в літаку (фото)

Дружина французького президента Бріжит Макрон вдарила свого чоловіка при виході з літака в Ханої, а потім ще й принизила його. Такий висновок зробив експерт, який читає по губах.

Related video

Про це повідомляє видання The Express.

72-річна дружина французького президента влаштувала публічний скандал при прибутті до В'єтнаму, давши ляпас коханому на очах у камер та дипломатів.

На опублікованих кадрах можна побачити, як перша леді кладе обидві долоні на обличчя чоловіка і штовхає його одразу після відкриття дверей президентського літака в Ханої. Це трапилось у неділю ввечері, 25 травня.

Невербальна комунікація

Професійний експерт, який читає по губах, розкрив зміст їхньої суперечки. За його словами, коли 47-річного Еммануель помітив камери, то відразу привітався і підняв руку. Президент взяв себе в руки й перейшов на інший бік трапу. Згодом він подав знак дружині, щоб та йшла слідом, промовивши "Ходімо".

Ви можете обговорити цю новину з нами в Telegram-спільноті Фокус. Стиль

Макрон і Бріжит після перепалки у літаку Фото: Getty

"Він запропонував дружині руку, але вона проігнорувала, вчепившись за поручні. Проходячи повз, та пробурмотіла: "Dégage, espèce de loser", що в перекладі означає "Відійди, невдаха", — розповідає експерт. Макрон на це відповів: "Essayons, s'il te plaît", тобто "Спробуємо, будь ласка", на що жінка різко відповіла — "Ні".

"Його вираз обличчя та фраза "Je vois" ("Розумію") говорить сама за себе", — коментує фахівець з невербальної комунікації.

Історія конфлікту і реакції

Офіс президента спочатку заперечував автентичність відеозапису, але згодом підтвердив, що інцидент був.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У понеділок Макрон намагався применшити значення цієї сварки. "Ми сваримося і, швидше за все, жартуємо з дружиною", — заявив лідер, додавши, що вороги перетворюють цю сцену на своєрідну планетарну катастрофу. "Люди говорять всілякі дурниці. Всім треба заспокоїтися", — підсумував Макрон.

Своє слово сказала і тарологиня Альона, зробивши розклад на сварку подружжя.

Крім того, у США обіцяють довести "трансгендерність" дружини президента Франції.